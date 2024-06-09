Политик отметил, что в настоящее время циркулируют лишь предположения о возможных результатах выборов, но и он получал сообщения о том, что, скорее всего, "Стабильности!" на этих выборах осталась "за чертой". Поступила и противоположная информация о том, что партия все же может получить один мандат, но внутреннее ощущение самого Росликова не столь оптимистично. Во всяком случае, надо дождаться официальных результатов.

Росликов связывает не очень хорошие для своей партии результаты выборов в первую очередь с большой конкуренцией, которая развернулась в борьбе за русскоговорящий электорат. "Такого взаимного забрасывания грязью и нечистотами я за 30 лет еще не видел", - отметил Росликов. По его мнению, это стало причиной, по которой у русскоговорящих избирателей не сформировалось понимания, за кого голосовать, и избиратели были недостаточно активны.

Он добавил, что возможность договориться с другими партиями, например, "Согласием", об объединении сил может рассматриваться только в том случае, если "Согласие" поменяет свою позицию: "Стабильности!" говорит о защите национальных интересов или даже выходе из Европейского союза, а "Согласие" является проевропейской партией, готовой отказаться от государственных интересов.

Как сообщалось, лидерами на выборах в Европарламент в Латвии стали объединение партий "Новое Единство" и Национальное объединение, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.

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