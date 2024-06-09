Шлесерс, Ушаков, Силиня: что говорят политики после выборов в ЕП?

Государство должно вкладывать средства в кампании по популяризации выборов, чтобы привлечь больше избирателей, сказал агентству LЕТА лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс.
По его словам, на эти цели можно было бы выделить, например, миллион евро, более целесообразно используя средства, которые распределяет Фонд общественной интеграции.
Шлесерс отметил, что, помимо кампаний партий, требуется и участие государства, в том числе путем популяризации выборов в социальных сетях. Также, по его словам, возможным решением для повышения явки может стать объединение выборов в Европарламент с местными выборами.
Отвечая на вопрос о перспективах своей партии, Шлесерс выразил уверенность в том, что ЛПМ получит как минимум одно место в Европарламенте.
Ушаков: явка избирателей свидетельствует о большом расколе общества
Данные о явке избирателей на выборах в Европарламент свидетельствуют о том, что общество крайне разделено по языковому признаку, сказал LЕТА лидер списка партии "Согласие" на выборах Нил Ушаков.
В целом явка избирателей существенно не изменилась, но в Латгале и Риге была "плачевная активность", сказал Ушаков, отметив, что это связано с языковым фактором.
В качестве причин Ушаков назвал то, что предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Европарламента не проводились на русском языке, а многих русскоязычных избирателей даже не достигла информация о том, что 8 июня состоятся выборы.
По словам Ушакова, двукратная разница показателей явки между Видземе, где проголосовало более 44% избирателей, и Латгале, где проголосовало 24%, является "очень печальным признаком" демократических процессов.
Ушаков отметил, что посетил многие приграничные регионы, где наблюдал высокую степень отчуждения и неинформированности о процессах в стране и в Европе.
Поэтому он считает, что одна из его главных задач в ближайшие годы - как можно больше общаться с избирателями на русском языке о том, что происходит в Европарламенте и как это влияет на Латвию.
Также Ушаков выразил надежду на то, что по итогам выборов будет переизбран в Европарламент еще на один срок.
Росликов: вероятно, "Стабильности!" на этих выборах в Европарламент депутатский мандат не получит
На этих выборах в Европейский парламент партия "Стабильности" депутатского мандата может не получить, признал в интервью агентству LЕТА глава партии Алексей Росликов, который сам не баллотировался на этих выборах.
Политик отметил, что в настоящее время циркулируют лишь предположения о возможных результатах выборов, но и он получал сообщения о том, что, скорее всего, "Стабильности!" на этих выборах осталась "за чертой". Поступила и противоположная информация о том, что партия все же может получить один мандат, но внутреннее ощущение самого Росликова не столь оптимистично. Во всяком случае, надо дождаться официальных результатов.
Росликов связывает не очень хорошие для своей партии результаты выборов в первую очередь с большой конкуренцией, которая развернулась в борьбе за русскоговорящий электорат. "Такого взаимного забрасывания грязью и нечистотами я за 30 лет еще не видел", - отметил Росликов. По его мнению, это стало причиной, по которой у русскоговорящих избирателей не сформировалось понимания, за кого голосовать, и избиратели были недостаточно активны.
Он добавил, что возможность договориться с другими партиями, например, "Согласием", об объединении сил может рассматриваться только в том случае, если "Согласие" поменяет свою позицию: "За стабильность!" говорит о защите национальных интересов или даже выходе из Европейского союза, а "Согласие" является проевропейской партией, готовой отказаться от государственных интересов.
Силиня: после того, как станут известны результаты выборов в Европарламент, нельзя тянуть с выдвижением кандидата в еврокомиссары
После того, как станут известны результаты выборов в Европарламент, нельзя тянуть с выдвижением кандидата в еврокомиссары, заявила агентству LЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Она отметила, что исторически сложилось так, что кандидата на пост еврокомиссара выдвигает глава правительства.
По ее словам, это должен быть кандидат, который "уже известен в европейских коридорах", которому не нужно время на раскачку, который уважаем и известен в Европе, а также является профессионалом и обладает влиянием.
Также преимуществом является его принадлежность к одной из больших групп партий в Европарламенте, которые участвуют в переговорах о распределении должностей, подчеркнула премьер.
Отвечая на вопрос, может ли быть выдвинут на этот пост действующий еврокомиссар от Латвии Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Силиня сказала, что о Домбровскисе в Европе очень хорошо отзываются, и кандидат на пост комиссара ЕС должен быть как минимум таким же уважаемым, как Домбровскис.
Краузе: Союз зеленых и крестьян надеется на один мандат в Европарламенте
Союз зеленых и крестьян (СЗК) надеется на один мандат в Европарламенте, сказал LЕТА министр земледелия, кандидат СЗК на выборах Арманд Краузе.
В то же время, если партия не получит ни одного мандата, она все равно будет двигаться вперед - проводить политические кампании и представлять новых политиков, таких как Харийс Рокпелнис, сказал Краузе.
Говоря о явке избирателей, он, как и Шлесерс, отметил, что следующие выборы в Европарламент необходимо совместить с другими выборами, например, в самоуправления.
"Явка избирателей слишком низкая", - сказал Краузе, добавив, что при таком количестве избирателей в Европарламенте могут оказаться политические силы, которые не работают в соответствии с национальными интересами Латвии.
Он также подчеркнул, что важно повышать информированность общества о том, какая политика проводится за пределами Латвии и как решения Европарламента влияют на повседневную жизнь людей. Если общественность будет больше знать об этом, то и избиратели будут активнее голосовать, сказал Краузе.
По данным с 980 из 999 избирательных участков на выборах в Европарламент в Латвии проголосовало не менее 33,77% избирателей.
Лидерами на выборах в Латвии стали объединение партий "Новое Единство" и Национальное объединение, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.
Пока неясно, получила ли достаточную поддержку избирателей партия "Стабильности!", чтобы пройти в Европарламент. Если этого не произойдет, то "Новое Единство" и Нацобъединение получат по два мандата, а пять партий - "Для развития Латвии", "Объединенный список", ЛПМ, "Согласие" и "Прогрессивные" - по одному.
В выборах в Европарламент в Латвии участвовали 16 кандидатских списков.
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