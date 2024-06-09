Шлесерс, Ушаков, Силиня: что говорят политики после выборов в ЕП?

По словам Ушакова, двукратная разница показателей явки между Видземе, где проголосовало более 44% избирателей, и Латгале, где проголосовало 24%, является "очень печальным признаком" демократических процессов.

Ушаков отметил, что посетил многие приграничные регионы, где наблюдал высокую степень отчуждения и неинформированности о процессах в стране и в Европе.

Поэтому он считает, что одна из его главных задач в ближайшие годы - как можно больше общаться с избирателями на русском языке о том, что происходит в Европарламенте и как это влияет на Латвию.

Также Ушаков выразил надежду на то, что по итогам выборов будет переизбран в Европарламент еще на один срок.

Росликов: вероятно, "Стабильности!" на этих выборах в Европарламент депутатский мандат не получит

На этих выборах в Европейский парламент партия "Стабильности" депутатского мандата может не получить, признал в интервью агентству LЕТА глава партии Алексей Росликов, который сам не баллотировался на этих выборах.

Политик отметил, что в настоящее время циркулируют лишь предположения о возможных результатах выборов, но и он получал сообщения о том, что, скорее всего, "Стабильности!" на этих выборах осталась "за чертой". Поступила и противоположная информация о том, что партия все же может получить один мандат, но внутреннее ощущение самого Росликова не столь оптимистично. Во всяком случае, надо дождаться официальных результатов.