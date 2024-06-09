ВСУ впервые поразили новейший российский истребитель

Согласно сообщению на сайте ГУР, 8 июня многоцелевой истребитель Су-57 государства-агрессора был поврежден на территории аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии фронта.

⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hit



It happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.



The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable… pic.twitter.com/eCe0XngUfR — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2024

В ГУР пояснили, что это подтвердили спутниковые снимки, показывающие самолет, расположенный на аэродроме противника.

"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - говорится в сообщении.

Спецслужбы заявили, что Су-57 является самым современным российским истребителем, способным использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

В составе Воздушно-космических сил России имеется всего несколько таких боевых самолетов. "Поражение Су-57 - первый подобный случай в истории", - подчеркнули в ГУР.

Минобороны РФ об атаке на аэродром не сообщало. Утром 8 июня ведомство заявило только об уничтожении трех беспилотников над Астраханской областью.

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