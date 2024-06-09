Пабрикс: "Для развития Латвии" получит одно место в ЕП

По мнению Пабрикса, жители голосовали за самых узнаваемых кандидатов. Пабрикс подчеркнул, что это помогло "Новому Единству" на выборах в Европарламент, но пока остается открытым вопрос, поможет ли это политической силе на выборах в Сейм через два года.

В этом году активность избирателей на выборах в Европарламент несколько превзошла два предыдущих голосования. Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с войной в Украине, Пабрикс предположил, что это может быть одной из причин не только более высокой активности, но и того, что жители проголосовали за "Для развития Латвии", так как партия в вопросе безопасности предлагает работать над укреплением границ и развитием военной индустрии.

Говоря о возможном повторном избрании Домбровскиса на пост еврокомиссара, кандидат в депутаты Европарламента отметил, что Домбровскис - один из самых узнаваемых комиссаров, но возникает вопрос, сколько раз можно назначать на этот пост одного и того же человека.

"Конечно, это имеет свои преимущества, потому что человек известен и может иметь более сильное влияние. Вопрос конкретно о процедуре Латвии, где еврокомиссара назначает ведущая партия и ее премьер. Понятно, что наша партия не имеет никакой возможности повлиять на этот вопрос", - сказал Пабрикс.

Как сообщалось, лидерами на выборах в Европарламент в Латвии стали объединение партий "Новое Единство" и Национальное объединение, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.

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