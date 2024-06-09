Пабрикс: "Для развития Латвии" получит одно место в ЕП

Похоже, что партии "Для развития Латвии" не удастся получить два мандата депутатов Европейского парламента, но надежды на один мандат достаточно обоснованы, отметил в беседе с агентством LЕТА кандидат в депутаты Европарламента от этой политической силы Артис Пабрикс.
По мнению Пабрикса, партия "Для развития Латвии" достигла достаточно хорошего результата на выборах в Европарламент, так серьезно и профессионально подошла к подготовке предложения, поскольку эти выборы были для партии очень важны.
"Да, это, возможно, звучит рекламно - на выборах в Европарламент баллотируются три доктора наук, - но у нас была сильная и сплоченная команда. На мой взгляд, и в кампании мы не допустили серьезных ошибок. Мы считаем, что являемся достаточно разумной альтернативой "Новому Единству", которое в последнем созыве было сильнее представлено в Европарламенте", - сказал Пабрикс.
Он добавил, что "Для развития Латвии" на выборах боролась за центристски-правого избирателя. По мнению кандидата в депутаты Европарламента, это были факторы, которые, возможно, сыграли в пользу политической силы.
В случае прохождения в Европарламент следующего созыва партия продолжит сотрудничество с политической группой Европаламента Renew Europe.
По неофициальной информации, возможно, в результате этих выборов по два мандата получат "Новое Единство" и Национальное объединение. Рассуждая о том, почему несмотря на недавние скандалы избиратели решили поддержать "Новое Единство", Пабрикс отметил: хотя кандидат от этой партии в Европарламент Валдис Домбровскис в какой-то степени отдалился от политической среды Латвии, его политическая вес по-прежнему достаточно силен.
По мнению Пабрикса, жители голосовали за самых узнаваемых кандидатов. Пабрикс подчеркнул, что это помогло "Новому Единству" на выборах в Европарламент, но пока остается открытым вопрос, поможет ли это политической силе на выборах в Сейм через два года.
В этом году активность избирателей на выборах в Европарламент несколько превзошла два предыдущих голосования. Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с войной в Украине, Пабрикс предположил, что это может быть одной из причин не только более высокой активности, но и того, что жители проголосовали за "Для развития Латвии", так как партия в вопросе безопасности предлагает работать над укреплением границ и развитием военной индустрии.
Говоря о возможном повторном избрании Домбровскиса на пост еврокомиссара, кандидат в депутаты Европарламента отметил, что Домбровскис - один из самых узнаваемых комиссаров, но возникает вопрос, сколько раз можно назначать на этот пост одного и того же человека.
"Конечно, это имеет свои преимущества, потому что человек известен и может иметь более сильное влияние. Вопрос конкретно о процедуре Латвии, где еврокомиссара назначает ведущая партия и ее премьер. Понятно, что наша партия не имеет никакой возможности повлиять на этот вопрос", - сказал Пабрикс.
Как сообщалось, лидерами на выборах в Европарламент в Латвии стали объединение партий "Новое Единство" и Национальное объединение, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.
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