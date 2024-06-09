Видео Автомобиль из Испании повредил латвийцу машину. Страховщик полгода не выплачивает компенсацию

Грузовой микроавтобус, принадлежащий Эдгару, в начале года отправился по заданию за пределы Латвии. На борту парома в Великобритании в него врезался зарегистрированный в Испании автомобиль.

Страховщик Эдгара OCTA сообщил латвийцу, что посредническую услугу, помогая связаться и упорядочить формальности со страховщиком виновника аварии в Испании - компанией Solis - может оказывать компания iClaim. Предприятие уполномочено быть посредником, помогая владельцам автомобилей Балтийского региона общаться с иностранными страховщиками.

Вскоре после происшествия Эдгар отправил всю требуемую информацию. До начала июня, почти через полгода после несчастного случая, Эдгар так и не получил страховку. Латвиец выразил передаче недоумение в связи с тем, что до представителя посредника iClaim в Латвии не удается дозвониться.

В письменном общении компания iClaim много раз оправдывается, что переслала всю необходимую информацию в страховую фирму в Испании, но долго не получает необходимых подтверждений. Переписку с iClaim Эдгар показал передаче. Чаша терпения жителя Даугавпилса была полна, поэтому он попросил об участиии передачи.

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