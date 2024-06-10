Политологи прогнозируют, что на пост еврокомиссара будет выдвинут Домбровскис

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") может выдвинуть кандидатуру действующего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") для повторного назначения на эту должность, прогнозируют агентству LETA опрошенные политические эксперты.
Согласно предварительным результатам выборов в Европарламент, опубликованным Центральной избирательной комиссией (CVK), Домбровскис получил наибольшую поддержку избирателей - 91 873 избирателя поставили ему плюс в бюллетенях. Именно поэтому Домбровскис стал "абсолютно самым популярным" из избранных депутатов Европарламента, и "это было бы только логичным шагом", если бы его выдвинули на должность еврокомиссара, высказала свое мнение политолог Лелде Метла-Розентале.
Она допустила, что партнеры по коалиции могли бы обсудить наиболее подходящего кандидата, но "непонятно", почему вместо Домбровскисf выдвигать другого кандидата.
По оценке политолога, ни у Союза зеленых и крестьян (СЗС), ни у "Прогрессивных" нет никаких оснований выдвигать кандидатов на пост еврокомиссара, поскольку они не получили такой большой поддержки избирателей в ЕП.
Если Валдис Домбровскис займет пост еврокомиссара, его место в ЕП может занять Инесе Вайдере ("Новое Единство"), получившая на выборах 146 752 голоса.
Научный сотрудник и преподаватель факультета социальных наук Рижского университета им. Страдыня (RSU) Винета Клейнберга также убеждена, что выдвижение Домбровскиса на должность еврокомиссара не приведет к расколу существующей коалиции.
Кроме того, "в условиях войны и кризиса", по ее словам, Латвия заинтересована закрепить за собой "это стабильное, хорошее место" с уже известным кандидатом. Клейнберга допускает, что дебаты о кандидате в коалиции могут возникнуть, если в Европейской комиссии (ЕК) будет другой президент, вместо нынешнего президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Аналогичный прогноз сделал политолог и специалист по связям с общественностью Филип Раевский. По его словам, при существующей коалиции и премьер-министре Домбровскис мог бы быть выдвинут на пост еврокомиссара, хотя отношения в правительстве нельзя назвать "здоровой коалицией".
Раевский также указал, что на выбор может повлиять следующий президент ЕК, но на данный момент пока неизвестно, кто может занять эту должность.
Как сообщалось, на выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK).
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.
На выборах Европарламента в Латвии самую значительную поддержку избирателей - 25,07% - получило "Новое Единство", а на втором месте по числу голосов оказалось Нацобъединение с 22,08% голосов избирателей.
Партия "Для развития Латвии" набрала 9,36% голосов избирателей, "Объединенный список" - 8,18%, "Прогрессивные" - 7,42% голосов, а "Согласие" - 7,14%. Партия ЛПМ набрала 6,16% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов, подведенные ЦИК.
При этом остальным партиям не удалось превысить порог в 5% для прохождения в Европарламент. "Суверенная власть" набрала 2,62% голосов избирателей, Союз зеленых и крестьян - 2,28%, "Объединение Младолатыши" - 2,13%, партия "За стабильность!" получила 1,98% голосов избирателей, Центристская партия - 1,72%, Новая консервативная партия получила 1,5% голосов.
Партия "Народ. Земля. Государство" получила поддержку 0,58% избирателей, "Сила народной власти" - 0,34%, а "Движение "За!"" набрало 0,32% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов.
От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.
"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.
Остальные списки мандатов депутата Европарламента не получили, свидетельствуют предварительные итоги выборов.
Видео: объявление результатов выборов в Европарламент 2024 года
Галерея: политики в ожидании результатов выборов в Европарламент
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!