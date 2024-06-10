Политологи прогнозируют, что на пост еврокомиссара будет выдвинут Домбровскис

Кроме того, "в условиях войны и кризиса", по ее словам, Латвия заинтересована закрепить за собой "это стабильное, хорошее место" с уже известным кандидатом. Клейнберга допускает, что дебаты о кандидате в коалиции могут возникнуть, если в Европейской комиссии (ЕК) будет другой президент, вместо нынешнего президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Аналогичный прогноз сделал политолог и специалист по связям с общественностью Филип Раевский. По его словам, при существующей коалиции и премьер-министре Домбровскис мог бы быть выдвинут на пост еврокомиссара, хотя отношения в правительстве нельзя назвать "здоровой коалицией".

Раевский также указал, что на выбор может повлиять следующий президент ЕК, но на данный момент пока неизвестно, кто может занять эту должность.

Как сообщалось, на выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK).

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

На выборах Европарламента в Латвии самую значительную поддержку избирателей - 25,07% - получило "Новое Единство", а на втором месте по числу голосов оказалось Нацобъединение с 22,08% голосов избирателей.