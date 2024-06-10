Эксперты рассказали, были ли сюрпризы на выборах в Европарламент

Но поскольку скандалы с участием "Нового Единства" стали "настолько невероятными и нереальными", что так называемый лояльный избиратель "Нового Единства" решил, что аргументы недостаточно убедительны, чтобы изменить свой выбор. Политолог также допустила, что некоторые избиратели могли даже постесняться сказать, что они будут голосовать за эту партию, чтобы избежать критики.

Политолог считает, что в латвийской политике зарождается новая тенденция, что избирателей не отвлекают от политического выбора мелкие скандалы. Если избиратель хочет выразить свое отношение, он решает сделать это против конкретного кандидата, например, поставив плюс или вычеркнув кандидата.

Результаты выборов в Латвии не удивили и научного сотрудника и преподавателя факультета социальных наук Рижского университета им. Страдыня (RSU) Винету Клейнбергу. Они показывают, что жители Латвии голосуют за узнаваемых личностей, представляющих стабильные ценности, хотя среди избирателей депутатов Европарламента есть и "новые лица", такие как Рейнис Познякс от "Объединенного списка".

"Дело в том, что он раньше не работал в политике. Он представляет конкретное направление - против войны в Украине", - сказала исследователь.

По мнению Клейнберги, избранные кандидаты очень сильны. "Даже при вычеркивании Кариньша избирателю не пришлось делать сложный выбор, поскольку они убрали сильного кандидата", - признала исследователь.

По ее словам, большое количество вычеркивание Кариньша можно объяснить не только "самолетным" скандалом, но и его длительной деятельностью во внутриполитической сфере.

"В результате избиратели больше ассоциируют [Кариньша] с внутриполитическими вопросами и, возможно, даже забыли, что он выходец из ЕП со своим политическим опытом", - сказала Клейнберга. При этом она признала, что Кариньш получил бы "гораздо меньше" вычеркиваний, если бы не скандал.

Уже сообщалось, что на выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент

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