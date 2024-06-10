Кто заменит депутатов Сейма, избранных в Европарламент?

Избрание Коласа в ЕП дает Клотиньшу возможность вернуться в 14-й Сейм, который уже работал в 14-м Сейме на временной основе, пока Наурис Пунтулис (Нацобъединение) занимал пост министра культуры.

"Латвию на первом месте" в ЕП будет представлять Вилиса Криштопанса, место которого достанется Шнепсте.

При этом сами Клотиньш и Шнепсте должны будут дать согласие стать депутатами Сейма, а парламент должен будет проголосовать за утверждение их мандатов.

Согласно закону о выборах ЕП, депутат Сейма, избранный в ЕП, теряет свой депутатский мандат на 30-й день после подтверждения результатов выборов.

Как сообщалось, на выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK).

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.

Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!