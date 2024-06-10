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Видео Агрессивный водитель BMW обгоняет, как в кино, но попадает в аварию

rus.tvnet.lv
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Агрессивный водитель BMW
Агрессивный водитель BMW Фото: Ekrānuzņēmums no video/15min

В Литве пассажир BMW стал очевидцем азартной езды. Правда, поездка агрессивного водителя закончилась неловкой аварией, сообщает портал 15min.

Сообщается, что 6 июня группа молодых людей безрассудно вела машину. Поездка транслировалась в прямом эфире в Интернете, но была прервана, когда произошла авария.

В опубликованном в соцсетях видео присутствует не оригинальный звук, а музыка.

"В видео присутствует музыка, потому что если бы музыки не было, нам пришлось бы слушать русскую музыку и грубую лексику", - говорится в ролике, размещенном в социальных сетях.

На видео видно, как автомобиль BMW агрессивно едет на высокой скорости по улицам Вильнюса. Водитель красуется, обгоняя одну машину за другой.

Через некоторое время BMW пытается повернуть направо, но врезается в островок безопасности. Пассажир в этот момент роняет телефон.

СМИ сообщают, что водитель ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Видео: Агрессивный водитель BMW мчится по улицам Вильнюса

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