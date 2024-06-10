СМИ: часть переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться в других странах

Часть истребителей F-16, которые несколько западных стран передадут Украине, будет находиться на авиабазах за пределами Украины, сообщил изданию "Радио Свобода" представитель ВВС украинской армии Сергей Голубцов.
Он заявил, что на территории Украины будет столько F-16, сколько будет пилотов, обученных управлять этими самолетами.
"Летчиков будет больше, самолетов в Украине будет больше", - пояснил Голубцов.
Остальные истребители будут находиться в резерве на "защищенных авиабазах в зарубежных странах". Это означает, что авиация, базирующаяся в зарубежных странах, не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.
На данный момент четыре страны одобрили передачу Украине истребителей F-16.
Первоначально Украина могла бы получить от 30 до 40 таких самолетов, однако со временем это количество будет только увеличиваться.
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