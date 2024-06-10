СМИ: часть переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться в других странах

Он заявил, что на территории Украины будет столько F-16, сколько будет пилотов, обученных управлять этими самолетами.

"Летчиков будет больше, самолетов в Украине будет больше", - пояснил Голубцов.

Остальные истребители будут находиться в резерве на "защищенных авиабазах в зарубежных странах". Это означает, что авиация, базирующаяся в зарубежных странах, не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.

На данный момент четыре страны одобрили передачу Украине истребителей F-16.

Первоначально Украина могла бы получить от 30 до 40 таких самолетов, однако со временем это количество будет только увеличиваться.

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