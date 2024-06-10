Видео На нудистском пляже в Саулкрасты к женщине пристал агрессивный мужчина

Мужчина прошел через заросли и ходил вокруг Санты, заставляя ее чувствовать себя некомфортно. Женщина неоднократно просила его отойти от нее, но он не слушал.

Санта немедленно связалась со службой спасения и объяснила ситуацию. Сообщается, что экипаж Государственной полиции прибыл примерно через полтора часа. Санта все объяснила сотрудникам полиции, но мужчина к тому времени уже ушел.

Передача Bez tabu также обследовала пляж, заметив во время съемок движение в лесу дюнной зоны. Невысокий мужчина шел сквозь кусты прямо возле нудистского пляжа. К Санте приставал другой мужчина.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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