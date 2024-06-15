"Жителям Латвии не хватает уверенности в своих силах". 10 вопросов Раймонду Вейонису

15 июня свой 58-й день рождения отмечает бывший президент Латвии (2015-2019) Раймонд Вейонис, который в настоящий момент возглавляет Латвийский баскетбольный союз.
RUS TVNET попросил Раймонда Вейониса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В свой день рождения я... буду лететь в самолёте из Шотландии.
2. Моя жена лучше всего готовит... разные супы.
3. Жителям Латвии не хватает... уверенности в своих силах.
4. Я мечтаю побывать... вместе с мужской сборной по баскетболу на Олимпийских играх в Париже.
5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... не бояться и уверенно иди к своей цели.
6. В школе мне не нравилось... что не давали знаний для практического применения в жизни.
7. Фильм, который я готов пересматривать много раз - это... "Лимузин цвета белой ночи" (Limuzīns Jāņu nakts krāsā).
8. В последний раз я громко смеялся, когда... смотрел фильм "Мистер Бин".
9. Больше всего я ценю в людях... доверие.
10. Я боюсь... трусости людей.
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