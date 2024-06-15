Сб, 15.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Жителям Латвии не хватает уверенности в своих силах". 10 вопросов Раймонду Вейонису

Саша Пилат rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Раймонд Вейонис
Раймонд Вейонис Фото: Edijs Pālens/LETA

15 июня свой 58-й день рождения отмечает бывший президент Латвии (2015-2019) Раймонд Вейонис, который в настоящий момент возглавляет Латвийский баскетбольный союз.

RUS TVNET попросил Раймонда Вейониса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В свой день рождения я... буду лететь в самолёте из Шотландии.

2. Моя жена лучше всего готовит... разные супы.

3. Жителям Латвии не хватает... уверенности в своих силах.

4. Я мечтаю побывать... вместе с мужской сборной по баскетболу на Олимпийских играх в Париже.

5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... не бояться и уверенно иди к своей цели.

6. В школе мне не нравилось... что не давали знаний для практического применения в жизни.

7. Фильм, который я готов пересматривать много раз - это... "Лимузин цвета белой ночи" (Limuzīns Jāņu nakts krāsā).

8. В последний раз я громко смеялся, когда... смотрел фильм "Мистер Бин".

9. Больше всего я ценю в людях... доверие.

10. Я боюсь... трусости людей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх