"Аморально, но эффективно": как и какой ценой ЧВК "Вагнер" захватывала Бахмут

В тот же период Евгений Пригожин сделал несколько нетипичных для себя шагов: появлялся на видео, демонстрируя сразу три звезды Героя, впервые напрямую признавался, что «Вагнер» принадлежит ему. В это же время появилось видео, на котором он вербует заключенных в колонии. Эксперты видели в этом не только желание Пригожина подчеркнуть свою значимость, но и решить некоторые актуальные на тот момент вопросы, например, получить дополнительные полномочия по набору осужденных.

Активнее начинают работать и вербовщики «Вагнера». В сентябре 2022 года они приезжают в саратовскую ИК-7. Вместе с другими заключенными на плацу рекрутеров слушает и Иван Чигин, отбывающий 15 лет за попытку сжечь человека заживо.

В конце декабря 2017 года Чигин пришел в гости к знакомому в соседнюю деревню. Там компания из четырех человек уже вовсю отмечала приближение Нового года. Сначала пили водку, потом один из гостей вышел из дома и вернулся с бутылкой самогона, сказав, что это чистый спирт.

Как потом объяснял на допросе Чигин, в какой-то момент он решил проверить, правда ли, что они пьют чистый спирт. Он повалил гостя на пол, пнул его несколько раз, а потом облил жидкостью из принесенной бутылки и поджег. Убедившись, что облитый спиртом знакомый и правда горит, Чигин ушел. К утру человек был мертв.