ФОТО Из Польши в Таллинн: эстонские полицейские сопровождали особо опасных и редких хищников

Днем 8 июня амурские тигры Поотсман и Данута прибыли из Люблянского зоопарка в Таллиннский, а их охрану обеспечивала полиция, пишет Rus.Postimees.
Перевод: Сергей Светлов
После шестилетнего путешествия амурский тигр Поотсман вернулся в Таллиннский зоопарк, на этот раз вместе с самкой амурского тигра Данутой, с которой он подружился в Люблянском зоопарке.
Перевозка тигров осуществлялась на микроавтобусе Таллиннского зоопарка, специально оборудованном для транспортировки животных. Тигры путешествовали в транспортировочных ящиках под наблюдением сотрудников зоопарка. Также были задействованы полицейские Пыхьяской префектуры, для которых это был первый опыт сопровождения таких редких животных.
"В полицейской работе иногда бывают особые поездки и сопровождение VIP-персон, но такой редкой и уникальной эскортной миссии, как в субботу, у нас еще не было", - сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook, где также поделилась забавными фотографиями.
Путешествие тигров из Любляны в Таллинн началось 6 июня. Перед поездкой животным под анестезией проверили зубы и провели общий осмотр здоровья. По информации зоопарка, двухдневное путешествие прошло успешно и спокойно для обоих тигров. Ночью делались длительные остановки, чтобы тигры могли отдохнуть, поесть и попить. На границе Таллинна тигров встретил полицейский эскорт, который помог безопасно и быстро доставить их в зоопарк.
13-летнему Поотсману, к сожалению, вскоре предстоит операция. В ходе медицинского осмотра в Любляне у него была обнаружена опухоль брюшной стенки. По словам главного ветеринара зоопарка Александра Семенова, опухоль расположена в области, где ее было очень трудно заметить.
"Поскольку у Поотсмана проблемы с зубами, было решено перед поездкой в Таллинн сделать ему общую анестезию, чтобы стоматолог мог тщательно осмотреть его зубы. Кроме того, Поотсману провели тщательный медицинский осмотр. К сожалению, во время осмотра мы обнаружили большую опухоль под его животом, которая не была видна из-за кожной складки и шерсти, поэтому коллеги не могли выявить ее ранее. Были взяты образцы опухоли, чтобы определить ее тип, но, к сожалению, тигра ждет сложная операция по удалению опухоли. Операцию будут проводить ветеринары Эстонского университета естественных наук", - сказал Семенов. Поотсману будет предоставлено лучшее лечение, и операция планируется на ближайшие недели.
Экспозиция тигриной долины будет открыта для посетителей с 19 июня. Первоначально можно будет осмотреть новый комплекс, но не всех животных, которые там будут жить, так как им нужно время для адаптации к новым условиям.
В экспозиции тигриной долины, помимо четырех амурских тигров, можно будет увидеть множество других животных Дальнего Востока, таких как амурский леопард, красный волк, японский журавль, черный аист, бородатая неясыть и длиннохвостая неясыть. Также туда переедет альпийский сурок. Все виды будут обитать в среде, максимально приближенной к их естественным местообитаниям, что поможет лучше понять природу Дальнего Востока.
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