ФОТО Из Польши в Таллинн: эстонские полицейские сопровождали особо опасных и редких хищников

13-летнему Поотсману, к сожалению, вскоре предстоит операция. В ходе медицинского осмотра в Любляне у него была обнаружена опухоль брюшной стенки. По словам главного ветеринара зоопарка Александра Семенова, опухоль расположена в области, где ее было очень трудно заметить.

"Поскольку у Поотсмана проблемы с зубами, было решено перед поездкой в Таллинн сделать ему общую анестезию, чтобы стоматолог мог тщательно осмотреть его зубы. Кроме того, Поотсману провели тщательный медицинский осмотр. К сожалению, во время осмотра мы обнаружили большую опухоль под его животом, которая не была видна из-за кожной складки и шерсти, поэтому коллеги не могли выявить ее ранее. Были взяты образцы опухоли, чтобы определить ее тип, но, к сожалению, тигра ждет сложная операция по удалению опухоли. Операцию будут проводить ветеринары Эстонского университета естественных наук", - сказал Семенов. Поотсману будет предоставлено лучшее лечение, и операция планируется на ближайшие недели.

Экспозиция тигриной долины будет открыта для посетителей с 19 июня. Первоначально можно будет осмотреть новый комплекс, но не всех животных, которые там будут жить, так как им нужно время для адаптации к новым условиям.

В экспозиции тигриной долины, помимо четырех амурских тигров, можно будет увидеть множество других животных Дальнего Востока, таких как амурский леопард, красный волк, японский журавль, черный аист, бородатая неясыть и длиннохвостая неясыть. Также туда переедет альпийский сурок. Все виды будут обитать в среде, максимально приближенной к их естественным местообитаниям, что поможет лучше понять природу Дальнего Востока.

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