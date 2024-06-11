Ринкевич: Европарламент продолжит привычный курс

Ринкевич отметил, что вопреки различным драматическим сценариям результаты выборов свидетельствуют о том, что курс Европарламента останется неизменным.

В то же время есть темы, такие как миграция и зеленый курс, по которым мнения в Европе весьма разные, сказал президент.

"Обнадеживает, что вопросы обороны, поддержки Украины будут сохранены", - подчеркнул Ринкевич.

Говоря о предполагаемом выдвижении правительством повторно избранного в Европарламент Валдиса Домбровскиса на пост еврокомиссара, Ринкевич отметил, что такие действия логичны и заслуживают поддержки.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", которое входит в политическую группу победившей на выборах в масштабе всей Европы Европейской народной партии. На втором месте - Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата.

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.

От "Нового Единства" избраны Домбровскис и Сандра Калниете, от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс. "Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.

Если Домбровскис станет еврокомиссаром и сложит мандат депутата Европарламента, то вместо него его получит Инесе Вайдере, которая по итогам выборов занимает в списке "Нового Единства" третье место.

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