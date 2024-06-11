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Трагическая авария в Латгале: в столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

В понедельник, 10 июня, в Лазовке Вишкской волости Аугшдаугавского края произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Benz и легкового автомобиля Audi A4 Avant.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. По факту произошедшего в Госполиции начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 16 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 478 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 234 в связи с превышением скорости и одно - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и пять уголовных, еще один уголовный процесс начат за управление транспортным средством, возможно, под воздействием наркотических веществ.

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