Несмотря на то, что активность избирателей на этих выборах в Европейский парламент по сравнению с выборами 2019 года несколько возросла, в целом ее нельзя считать высокой.
Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта считает, что примерно треть проголосовавших - самая активная часть общества, сообщает портал Rus.LSM.
Это те же самые люди, которые в том числе делают пожертвования и участвуют в других мероприятиях.
"Конечно, мы хотим, чтобы на выборы пришли и неактивные. Понятно, что мы живем в очень насыщенную информацией эпоху.
И продраться сквозь море информации с известием о том, что именно на эту дату назначены выборы в Европарламент - трудная задача.
Я заметила, что крайне редко в политической рекламе, в которой политики обращались к избирателям, был призыв отправиться в конкретную дату к избирательным урнам. Центральная избирательная комиссия тоже могла более тщательно популяризировать именно эту дату ", - считает Диманта.
Обилие информации отмечает и признанный инфлюенсером года Элвис Страздиньш.
"Сейчас конкуренция за время людей такая, как никогда прежде. Единственный способ привлечь их внимание - предложить интересный контент на тех платформах, которые они посещают. Надо идти к ним, потому что они к тебе не придут", - говорит Страздиньш.
Но есть еще часть протестующих людей, которые не идут на выборы, потому что живут не очень обеспеченно и не испытывают желания обеспечивать кандидатов в старости.
Это психология, говорит психиатр, руководитель амбулаторного центра Veldre Марис Таубе. Выборы не дают положительных ощущений широкой общественности, как, например, Праздник песни и танца или победа в хоккейном матче.
"Если мы идем на спортивные соревнования с целью достичь финиша, то в стране в целом такой цели нет. Зачем мне идти и голосовать за меньшее зло?" - недоумевает организатор соревнований по бегу Stirnu buka Римантс Лиепиньш.
Он способен собрать вместе тысячи людей, готовых принять участие в соревнованиях по бегу - в том числе в дождь, в грязи и в лесу. Он считает - это выходит потому, что люди получают то, чего ждут. То же самое должно быть и с политиками.
"Нельзя проявлять дружелюбие и выходить с обещаниями раз в четыре или раз в два года. Нет вовлеченности, они не держат свое слово, есть максимальное высокомерие, арогантность", - критичен Лиепиньш.
В ночь выборов партии ликовали, еще не зная результатов. Как теперь очевидно, у партий, надеявшихся на голоса русских и других русскоговорящих граждан Латвии, повода для торжества совсем не было, пишет портал Delfi.lv.
Их избиратели в основном остались дома. Те из них, кто все же пошел на участки, отдали свой голос Нилу Ушакову ("Согласие") и Вилису Криштопансу ("Латвия на первом месте"), анализирует политолог Ивета Кажока.
Нил Ушаков, уже второй раз получивший мандат депутата Европарламента, считает, что самой сложной задачей на выборах было "уговорить избирателей вообще участвовать в этих выборах".
"По количеству плюсов можно понять, что успех "Согласия" объясняется исключительно фактором Ушакова. Поэтому в будущем, говоря о выборах в самоуправления и Сейм, результаты не изменятся, так как Ушаков вернулся в Европарламент ", - говорит Кажока.
От Партии центра баллотировались несколько прежних политиков Русского союза Латвии. Представитель партии Мирослав Митрофанов видит три основных аспекта провала его политической силы на прошедших выборах. Первое - их избиратели остались дома из-за отчуждения русскоязычных от политики Латвии и государства.
Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов пока от комментариев по итогам выборов воздерживается.
Директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш, лишь слегка удивленный слабым результатом партии, говорит, что в партийном списке не хватало "яркой звезды", так как сам Росликов, который является наиболее известным представителем политической силы, не баллотировался.
Несмотря на то, что он пытался рекламировать кандидатов на выборах, те все-таки оказались "не по сердцу" сторонникам партии "Стабильности!". По мнению Кактиньша, партии также не удалось получить голоса недовольной части общества.
"Можем провести параллели с латышскими флешмобами - Новая консервативная партия и KPV LV, которые получают хорошие результаты. Но это для одних выборов. Флешмоб - временная мера", - рассказывает Кактиньш.
Кажока считает, что часть голосов русскоязычных избирателей помимо Ушакова получил представитель "Латвии на первом месте" Вилис Криштопанс. Это неудивительно.
"И на выборах в Сейм у "Латвии на первом месте" было больше русскоговорящих избирателей, чем латышскоговорящих. Я практически уверена, что на этих выборах большой удельный вес русскоязычных, которые вообще пошли голосовать, проголосовал за "Латвию на первом месте". Они также довольно активно общались по-русски ", - объясняет она.
Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", а на втором месте - Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата.
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.
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