Но есть еще часть протестующих людей, которые не идут на выборы, потому что живут не очень обеспеченно и не испытывают желания обеспечивать кандидатов в старости.

Это психология, говорит психиатр, руководитель амбулаторного центра Veldre Марис Таубе. Выборы не дают положительных ощущений широкой общественности, как, например, Праздник песни и танца или победа в хоккейном матче.

"Если мы идем на спортивные соревнования с целью достичь финиша, то в стране в целом такой цели нет. Зачем мне идти и голосовать за меньшее зло?" - недоумевает организатор соревнований по бегу Stirnu buka Римантс Лиепиньш.

Он способен собрать вместе тысячи людей, готовых принять участие в соревнованиях по бегу - в том числе в дождь, в грязи и в лесу. Он считает - это выходит потому, что люди получают то, чего ждут. То же самое должно быть и с политиками.

"Нельзя проявлять дружелюбие и выходить с обещаниями раз в четыре или раз в два года. Нет вовлеченности, они не держат свое слово, есть максимальное высокомерие, арогантность", - критичен Лиепиньш.

В ночь выборов партии ликовали, еще не зная результатов. Как теперь очевидно, у партий, надеявшихся на голоса русских и других русскоговорящих граждан Латвии, повода для торжества совсем не было, пишет портал Delfi.lv.