Фото Страшная авария в Литве - полиция публикует снимки с двумя сильно разбитыми авто

Сообщается, что авария произошла во вторник, 4 июня. Возле города Приени столкнулись Volvo и два BMW. Автомобилем Volvo управляла женщина 1998 года рождения, а одним из BMW - мужчина 1993 года рождения, который спустя пять дней после полученных травм скончался в больнице.

Фото: Lietuvas policija

По первоначальной информации полиции, основное столкновение произошло между Volvo и BMW, а второй BMW попался на пути.

Для спасения водителей Volvo и BMW пожарным пришлось взять на вооружение специальные инструменты. После освобождения из сильно разбитых транспортных средств оба водителя были доставлены в больницу.

Фото: Lietuvas policija

В связи с произошедшим полиция начала досудебное расследование и выясняет подробности произошедшего.

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