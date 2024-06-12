Фото Mercedes-Benz расширяет линейку военной техники новым грузовиком 8х8

Главным событием станет новый грузовик повышенной проходимости Zetros 8x8, который с 2025 года будет доступен с четырьмя осями и полным приводом. Это обновление расширяет модельный ряд Zetros, который теперь предлагает двух- и четырехместные конфигурации с возможностью выбора защищенной кабины.

Новый Zetros 8x8, предназначенный для военной логистики и операций поддержки, является частью крупного заказа Министерства обороны Канады, который включает более 1500 машин Zetros, и они будут поставлены в ближайшие годы.

У Zetros 8x8 увеличена грузоподъемность - до 25 тонн, а благодаря более длинной раме автомобиля расширено пространство кузова. Это делает его подходящим для различных тактических и логистических задач.

Автомобиль оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460, который развивает мощность до 375 кВт (510 PS) и крутящий момент в 2300 Нм. Он может быть оснащен 16-ступенчатой коробкой передач или автоматической коробкой Allison, двухступенчатой коробкой передач и опцией блокировки дифференциала для высокой проходимости.

Zetros 8x8 будет доступен в двух вариантах: с двумя передними и двумя задними осями и с одной передней и тремя задними осями. Последний имеет управляемый задний мост для уменьшения радиуса поворота. Оба варианта будут доступны как тягачи или самосвалы с большим кузовом.

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