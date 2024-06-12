"Я отбыла свое наказание". Как Глория Гревцова провела 160 часов общественных работ

"Я отбыла наказание. Работодатель не хотел, чтобы я раскрывала место, где я работала, но могу вам сказать, что эти 160 часов я провела, работая в помещении и убирая территорию", - говорит Глория Гревцова.

"Каждый день я должна была приходить на работу в шесть утра, а уйти могла в 14:15. Общественные работы должны были продлиться месяц. Но так как мне нужно было ходить в прокуратуру и вставать на учет в других учреждениях во время общественных работ, я работала дольше - полтора месяца", - рассказывает Глория.

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности возбудила против Гревцовой уголовное дело в связи с опубликованным в TikTok видео, в котором она поставила под сомнение правдивость информации, размещенной в Латвийском музее оккупации и изложенной гидом.

Также прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего депутата Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной ненависти.

Больше - в номере издания Privātā Dzīve от 11 июня.

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