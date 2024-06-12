"Я отбыла свое наказание". Как Глория Гревцова провела 160 часов общественных работ

Бывший депутат Сейма Глория Гревцова отбыла наказание за предоставление ложной информации Центральной избирательной комиссии. На общественных работах отработано 160 часов, сообщает издание Privātā Dzīve.
"Я отбыла наказание. Работодатель не хотел, чтобы я раскрывала место, где я работала, но могу вам сказать, что эти 160 часов я провела, работая в помещении и убирая территорию", - говорит Глория Гревцова.
"Каждый день я должна была приходить на работу в шесть утра, а уйти могла в 14:15. Общественные работы должны были продлиться месяц. Но так как мне нужно было ходить в прокуратуру и вставать на учет в других учреждениях во время общественных работ, я работала дольше - полтора месяца", - рассказывает Глория.
Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности возбудила против Гревцовой уголовное дело в связи с опубликованным в TikTok видео, в котором она поставила под сомнение правдивость информации, размещенной в Латвийском музее оккупации и изложенной гидом.
Также прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего депутата Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной ненависти.
Больше - в номере издания Privātā Dzīve от 11 июня.
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