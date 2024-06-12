В Лудзе столкнулись автомобили. В аварии пострадали трое детей

В Лудзе столкнулись автомобили Nissan Note и Opel Meriva. После ДТП водителю Opel и трем пассажирам автомобиля - мальчикам 2020 и 2023 г. рожд. - была оказана медицинская помощь в Резекненской больнице.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Оформлено 452 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 195 - за превышение скорости.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три уголовных дела.

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