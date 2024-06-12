В Лудзе столкнулись автомобили. В аварии пострадали трое детей

Во вторник, 11 июня, после дорожно-транспортного происшествия в Лудзе медицинская помощь потребовалась трем маленьким мальчикам, сообщили в Госполиции.
В Лудзе столкнулись автомобили Nissan Note и Opel Meriva. После ДТП водителю Opel и трем пассажирам автомобиля - мальчикам 2020 и 2023 г. рожд. - была оказана медицинская помощь в Резекненской больнице.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Оформлено 452 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 195 - за превышение скорости.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три уголовных дела.
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