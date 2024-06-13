Ремонт, а не утилизация! Новые правила ЕС для электромусора

Количество электронного мусора будет расти

В отчете об электронных отходах за 2024 год говорится, что их объем на протяжении уже более десяти лет ежегодно увеличивается в среднем на 2,6 млн тонн. Если в 2010 году в мире было произведено более 34 млн тонн электронного мусора, то к 2022 году это число достигло 62 млн тонн. Лишь небольшую часть этих отходов (около 22%) собирают и перерабатывают. Между тем ООН ожидает снижения этого показателя к 2030 году до 20% "из-за растущей разницы между усилиями по переработке электронного мусора и стремительным ростом его производства во всем мире".

Согласно данным за 2022 год, электронных отходов на душу населения в Европе производят больше, чем в любом другом регионе мира, но в то же время европейцы могут похвастать и самыми высокими показателями сбора и переработки мусора. Противоположная ситуация наблюдается в большинстве развивающихся стран: там на душу населения приходится значительно меньше электронных отходов, но процветает культура ремонта поломавшейся техники. То, что ремонт товаров остается здесь обыденностью, Карстен Нойхофф (Karsten Neuhoff), возглавляющий отдел климатической политики в Немецком институте экономических исследований (DIW), объясняет гораздо более низкой стоимостью рабочей силы по сравнению с затратами на материалы и энергию.