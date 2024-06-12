Президент Латвии высказался о проблемах с Rail Baltica

Президент Латвии считает, что отчет Государственного контроля о проблемах проекта необходимо обсудить на уровне глав правительств стран Балтии, поскольку многие выводы о ситуации в Литве, Латвии и Эстонии схожи, например, везде наблюдается заметный рост расходов, что, по мнению Ринкевича, вполне понятно, поскольку расходы меняются в ходе развития проекта и необходимо учесть влияние инфляции.

Он видит необходимость как в обсуждении на уровне Кабинета министров, так и в том, чтобы правительства всех трех стран Балтии обсудили, как дальше развивать проект, как решать схожие задачи, включая финансирование, проектирование и сроки, принимая во внимание также аспект военной мобильности.

"Я думаю, что есть вещи, которые необходимо обсудить на уровне стран Балтии, в том числе в связи с финансированием ЕС. Эти вопросы также обсуждаются с Европейской комиссией и другими странами-членами блока", - сказал Ринкевич.

"По многим вопросам ответственное министерство не пришло к правительству с докладом. [...] Нужно спросить, почему решения не были вынесены на рассмотрение Кабинета министров. Я думаю, что в правительстве должна быть дискуссия о том, как создать такую систему, чтобы правительство не только было информировано о важных решениях, но и принимало решения, поскольку они касаются средств государственного бюджета", - сказал Ринкевич.

По словам президента, "все будет так, как обычно в Латвии" - будет активный поиск виновных, дискуссии о прошлом, но нужно принимать решения о том, что делать дальше.

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