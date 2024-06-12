Директор центра Media Hub Riga: для СМИ Латвии самоцензура становится нормой

Media Hub Riga помогает живущим и работающим в Риге журналистам их России, Беларуси и Украины, которые не могут продолжать выполнять профессиональные обязанности у себя на родине.

"Для меня они просто независимые журналисты, у которых есть свои стандарты, которые профессионально делают свою работу. <..> Такой журналист в России больше не может оставаться и писать свободно", - утверждает Силе.

По ее подсчетам, в Латвию переехали более 250 сотрудников СМИ и около сотни членов их семей.

Силе отметила, что война плохо влияет на наш разум и заставляет принимать скоропалительные, глупые и вредные решения. Пример - история с "Дождем", у которого в Латвии отозвали лицензию.

"То, что произошло с "Дождем", это было ужасно. <..> И это был большой подарок для Кремля. В России же писали - вот посмотрите, как Латвии: даже мы не отняли лицензию, а Латвия за три месяца это сделала",- рассказала Силе.

По ее мнению, политики и чиновники зачастую не видят разницы между независимыми СМИ, пропагандой и стратегической коммуникацией.

"Это нормально, что журналисты задают тебе вопросы о табуированных темах, и это должно быть. В демократии невозможно без этого. Потому нас очень волнует, что происходит не только с теми журналистами, которые приехали, но и с местными СМИ, то, что для многих самоцензура - это уже как бы нормальная часть жизни. Такого не должно быть", - считает Силе.

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