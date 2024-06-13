Видео "Снял штаны до колен!" В Рауне агрессивные рабочие терроризируют взрослых и детей

"Он ударил меня по руке, обзывал меня", - рассказывает Геновефа. В ее большой семье семеро несовершеннолетних, также пострадавших от неприемлемого поведения рабочих.

"Шла с внуком за руку к сараю, насыпать семян курицам. Выбежал с фермы третий рабочий, спустил штаны до колен, вытащил свое хозяйство и сказал, чтобы я подошла со своим внуком", - рассказывает женщина.

Один из рабочих также пытался спровоцировать насилие, но его урезонили родственники женщины.

Семья пыталась решить ситуацию как самостоятельно, так и обращаясь к властям и владельцам соседних домов, но без заметных результатов.

Представитель полиции рассказал, что причиной конфликта мог стать долг семьи Геновефы. При этом полицейский заявил, что специально охранять дом женщины полиция не будет, а в случае вызова будет действовать согласно инструкциям.

При этом женщина обращалась к передаче еще в 2018 году - из-за проблем с водоснабжением, когда жидкость из навоза попала в семейный колодец. Тогда специальное место для хранения навоза было определено, но конфликты так и не кончились.

Выяснилось, что один из агрессивных персонажей - родственник Геновефы - двоюродный брат.

Юрист Арманд Логинс подчеркивает, что в такой ситуации необходимо обращаться к правоохранительным органам. Известно, что полиция уже возбудила два административных дела о физическом насилии против ребенка.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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