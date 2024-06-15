"Во Франции развестись не так просто": Диана Пирагс о новых отношениях

В интервью в программе "В чём фишка?" латвийская певица и педагог Диана Пирагс подтвердила, что она вот уже два года состоит в отношениях с женатым мужчиной. Дело в том, что во Франции развестись не так-то просто. На это могут уйти годы...
В этом году Диана Пирагс принимала участие в нескольких кулинарных телевизионных шоу. На одном из них она проговорилась, что живет в Провансе и состоит в отношениях с мужчиной из Латвии, с которым познакомилась в аэропорту.
"Конечно же, эти отношения... они не могут во что-то перерасти в такое очень, можно сказать, семейное. Потому что он пока тоже в своих проблемах - во Франции развестись так просто невозможно. Это развод, который может длиться год, два, три, четыре, пять", - призналась Диана, подтвердив, что она вот уже два года состоит в отношениях с женатым мужчиной.
Сейчас певица приняла решение заниматься своей карьерой и воспитывать детей. Диана уже дважды была замужем, поэтому сейчас она наслаждается жизнью:
"Я не буду говорить, что я одна, нет, я не одна. Но это и не значит, что я там на всю жизнь. Не значит, что завтра или послезавтра не может прийти какой-то другой мужчина в мою жизнь...
То есть я такой свободный артист. Поэтому на данный момент мы встречаемся, и мы уже около двух лет вместе. Я себя чувствую комфортно, потому что у него своя жизнь, у меня своя жизнь, и мы как бы живем даже иногда на разных полюсах".
"Он из Латвии, но ему нужно всегда тоже приезжать сюда, потому что у него отец здесь. Я думаю, что эти отношения, они не влияют на мою карьеру. Потому что самое важное для артиста - это свобода. Очень сложно найти партнера на самом деле, который будет с тобой согласен, что тебя можно отпустить ночью поработать. И оказалось спустя год, что мой друг - он работал диджеем, и иногда мы вместе просто выступаем. То есть в этом большой плюс, когда друг еще может заменить коллегу по работе. Но это чисто ради хобби", - улыбается Диана.
Она признается, что покорила своего мужчину взглядом, глазами:
"У него ко мне такое - вот он говорит - сразу вспышка. Когда смотришь друг на друга и понимаешь, что как искра какая-то промелькнула. Это не то что любовь с первого взгляда, потому что в любовь я верю искренне, но любовь проявляется с годами".
Напомним, в последнее время Диана Пирагс живет в Латвии и во Франции. У нее двое детей - дочка Анжелика (18) и сын Леон (10).
Интервью с Дианой Пирагс целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
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