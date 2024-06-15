"Во Франции развестись не так просто": Диана Пирагс о новых отношениях

"Он из Латвии, но ему нужно всегда тоже приезжать сюда, потому что у него отец здесь. Я думаю, что эти отношения, они не влияют на мою карьеру. Потому что самое важное для артиста - это свобода. Очень сложно найти партнера на самом деле, который будет с тобой согласен, что тебя можно отпустить ночью поработать. И оказалось спустя год, что мой друг - он работал диджеем, и иногда мы вместе просто выступаем. То есть в этом большой плюс, когда друг еще может заменить коллегу по работе. Но это чисто ради хобби", - улыбается Диана.