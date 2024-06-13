Парламентарии 19 стран призвали конфисковать 300 млрд евро активов России

Депутаты 19 государств призывают конфисковать активы Центробанка России на общую сумму 300 млрд евро, сообщили в пресс-службе эстонского парламента.
Руководители и члены комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы 19 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением, в котором призывают государства G7 отказаться от половинчатых мер и конфисковать замороженные активы Центробанка России общей стоимостью порядка 300 млрд евро. Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу.
Согласно совместному заявлению, руководители государств G7 (США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Соединенного Королевства) на следующей встрече, скорее всего, примут решение об аресте российских активов, которые были заморожены западными государствами с февраля 2022 года.
"Как руководители комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы наших парламентов, а также как члены парламентов мы призываем руководителей G7 рассмотреть все правовые средства для поддержки Украины, начиная с создания многосторонних или двусторонних инструментов по выдаче займов при поддержке случайных доходов с замороженных российских активов", - говорится в заявлении.
Однако это, как указали парламентарии, должно стать лишь первым шагом, а окончательной целью должна быть полная конфискация всех российских активов и их передача Украине в соответствии с международным правом. "Развязанная Россией агрессивная война уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб в размере порядка 500 млрд евро, и эта сумма с каждым днем возрастает", - говорится в заявлении.
Украина ежемесячно нуждается во внешней помощи в размере не менее 3 млрд евро лишь для того, чтобы не допустить обрушения своей экономики. "По сравнению с этими суммами одной лишь конфискации производимого замороженными российскими активами дохода в 3 млрд евро недостаточно, чтобы ответить на вызов, который Россия бросила Украине и ее друзьям в демократическом мире", - заявляют парламентарии.
В совместном заявлении депутаты отмечают, что, согласно оценкам, посредством многостороннего или двустороннего инструмента по выдаче займов, созданного при поддержке случайной прибыли, получаемой с российских замороженных активов, Украина могла бы получить лишь 40-50 млрд евро. "Мы рассматриваем эти предложения как первый шаг к конфискации активов на общую сумму в порядка 300 млрд евро, а не как альтернативу ей", - говорится в заявлении.
Депутаты подтверждают необходимость увеличить помощь, чтобы Украина смогла одержать победу в войне - как ради демократического будущего Украины в Европе, так и ради общей безопасности. "Для этого мы должны быть готовы принимать существенные и смелые решения, которые пропорциональны исторической важности того времени, в котором мы живем. Наше решение в любом случае создаст прецедент. Если на основании международного права мы конфискуем всю сумму в 300 млрд евро, мы тем самым подтвердим наше законное право применять ответные меры в случае, если какое-либо государство своей агрессией существенно нарушит международное право, как это сделала Россия", - отмечается в заявлении.
По словам депутатов, конфискация всей суммы даст Владимиру Путину и другим авторитарным правителям, которые рассматривают возможность нападения на своих соседей, четкий сигнал, что такие атаки будут иметь серьезные финансовые последствия. "Ведущие экономисты, поддерживающие полную конфискацию, указывают, что рыночное влияние было преимущественно оценено, когда эти активы были изначально заморожены два года тому назад, и арест в ответ на агрессию - крайне редко встречающаяся мера, чтобы оказывать существенное влияние на рынок валют. Для этого мы настоятельно призываем G7 отказаться от половинчатых мер и выбрать единственное решение, которое окажет необходимое влияние: конфисковать замороженные активы Центробанка России стоимостью 300 млрд евро", - подчеркивают парламентарии.
К заявлению присоединились руководители и члены комиссий Европейского парламента и парламентов США, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Молдовы, Польши, Франции, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины и Соединенного Королевства.
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