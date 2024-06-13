Парламентарии 19 стран призвали конфисковать 300 млрд евро активов России

Украина ежемесячно нуждается во внешней помощи в размере не менее 3 млрд евро лишь для того, чтобы не допустить обрушения своей экономики. "По сравнению с этими суммами одной лишь конфискации производимого замороженными российскими активами дохода в 3 млрд евро недостаточно, чтобы ответить на вызов, который Россия бросила Украине и ее друзьям в демократическом мире", - заявляют парламентарии.

В совместном заявлении депутаты отмечают, что, согласно оценкам, посредством многостороннего или двустороннего инструмента по выдаче займов, созданного при поддержке случайной прибыли, получаемой с российских замороженных активов, Украина могла бы получить лишь 40-50 млрд евро. "Мы рассматриваем эти предложения как первый шаг к конфискации активов на общую сумму в порядка 300 млрд евро, а не как альтернативу ей", - говорится в заявлении.