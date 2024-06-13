Больше не клуб единомышленников: эксперт о саммите восточного фланга НАТО в Риге

Саммит стран восточного фланга НАТО, прошедший во вторник, 11 июня, в Риге, показывает, что это уже не "клуб государств-единомышленников", заявил директор Центра геополитических исследований и приглашенный исследователь Гарвардского университета Марис Анджанс.
Говоря о минусах саммита, он подчеркнул, что ни Словакия, ни Венгрия не были представлены на должном уровне - на уровне глав государств или правительств. Словакию и Венгрию на саммите представляли послы. По мнению Анджанса, это очень четкий сигнал: хотя эти страны технически являются частью так называемого формата "Бухарестской девятки", они видят себя в этом сообществе по-другому.
"По моему мнению, не нужно даже смотреть на формат "Бухарестской девятки" и на этот саммит, чтобы знать, что Словакия и Венгрия симпатизируют России. Точно так же позиция этих стран по отношению к Украине отличается от позиции большинства стран НАТО. Конечно, Турция, хотя тоже страна НАТО, также "сидит на заборе", отметил эксперт.
Он указал, что Польша и страны Балтии находятся в авангарде формата "Бухарестской девятки", и, судя по всему, Словакия и Венгрия не чувствуют себя в этом формате комфортно. Анджанс подчеркнул, что причину, по которой достойные представители этих стран не приехали на саммит в Ригу, не приходится особо искать - когда к власти пришел словацкий премьер-министр Роберт Фицо, он четко заявил, что Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь.
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Директор Центра геополитических исследований напомнил, что до того, как Фицо стал премьером Словакии, эта страна была надежным партнером. Учитывая практическую поддержку, которую Словакия оказала Украине, она, безусловно, была более значимой, чем у стран Балтии - например, в плане поставляемых Словакией истребителей.
Что касается еще одного минуса, то эксперт отметил, что вместо декларации саммита восточного фланга НАТО было сформулировано только заявление председателей. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на саммите не было достигнуто консенсуса. С другой стороны, положительным моментом саммита является то, что на нем присутствовали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Это знаменует собой определенное изменение, что не нужно думать о "Бухарестской девятке" в том смысле, как это было раньше. Этот формат начинает немного двигаться на север - что-то выпадает, а что-то встает на свои места", - сказал Анджанс.
На вопрос о повторных заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО готово защищать своих союзников от любого врага, приглашенный ученый из Гарвардского университета подчеркнул, что не услышал в них абсолютно ничего нового, хотя дипломаты могут с этим не согласиться.
"Со стратегической точки зрения яркого заявления на саммите не было. Следует отметить, что это и не является задачей этого формата. Формат "Бухарестской девятки" призван согласовывать позиции в одном географическом блоке в рамках НАТО. От этого формата не следует ожидать слишком многого. Хотя должность генсека НАТО важна, но по сути это администратор, который ищет консенсус между государствами-членами и управляет процессами", - пояснил эксперт.
Он отметил, что слова генсека очень важны, но в контексте НАТО гораздо важнее будет, кто победит на выборах президента США, на выборах в Великобритании и Франции. Это будет иметь фундаментальное влияние. В случае потенциального вооруженного конфликта в соответствующих странах-членах НАТО помогать кому-то или нет - будет политическим решением. Это не будет решение генерального секретаря.
"Подводя итог, к сожалению, больше плохого, чем хорошего, потому что в "Бухарестской девятке" видны неприятные трещины. Очень позитивен факт, что в саммите приняли участие президент Финляндии и премьер-министр Швеции", - сказал Анджанс.
Как сообщалось, 11 июня в Риге впервые прошел саммит стран восточного фланга НАТО. Под руководством президента Латвии Эдгара Ринкевича незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне были согласованы позиции по обеспечению безопасности и коллективной обороны восточного фланга НАТО, а также долгосрочной поддержки Украины в важных вопросах.
Саммит в Риге состоялся по инициативе Ринкевича. Учитывая стратегическую роль Финляндии и Швеции, новейших членов НАТО, в безопасности региона, по предложению президента Латвии в саммите также приняли участие президент Финляндии и премьер-министр Швеции.
Президент Латвии вместе с генеральным секретарем НАТО, президентами Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Финляндии, премьер-министром Швеции, а также представителями Словакии и Венгрии обсудили эффективную реализацию планов региональной обороны НАТО и укрепление оборонного потенциала альянса.
Участники встречи также обсудили возможные решения вашингтонского саммита по развитию оперативной совместимости вооруженных сил Украины и НАТО и приближению Украины к членству в НАТО.
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