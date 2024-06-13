Больше не клуб единомышленников: эксперт о саммите восточного фланга НАТО в Риге

Галерея: Лидеры восточного фланга встречаются с генсеком НАТО в Риге

Директор Центра геополитических исследований напомнил, что до того, как Фицо стал премьером Словакии, эта страна была надежным партнером. Учитывая практическую поддержку, которую Словакия оказала Украине, она, безусловно, была более значимой, чем у стран Балтии - например, в плане поставляемых Словакией истребителей.

Что касается еще одного минуса, то эксперт отметил, что вместо декларации саммита восточного фланга НАТО было сформулировано только заявление председателей. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на саммите не было достигнуто консенсуса. С другой стороны, положительным моментом саммита является то, что на нем присутствовали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Это знаменует собой определенное изменение, что не нужно думать о "Бухарестской девятке" в том смысле, как это было раньше. Этот формат начинает немного двигаться на север - что-то выпадает, а что-то встает на свои места", - сказал Анджанс.

На вопрос о повторных заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО готово защищать своих союзников от любого врага, приглашенный ученый из Гарвардского университета подчеркнул, что не услышал в них абсолютно ничего нового, хотя дипломаты могут с этим не согласиться.