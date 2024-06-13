Видео В рижском лесу нашли мертвую собаку. Возможно ее убили

"Люди говорят по-разному. Одни говорят, что это место было раскопано животными и это просто захоронение, другие - что это человеческая жестокость. Я тоже так считаю. Там валяются липкие ленты, поводок. Сейчас это не так заметно, но в тот момент (когда мы нашли собаку) муж посмотрел и сказал, что живот был разрезан", - рассказала очевидица.

Хотя полиция все еще выясняет, был ли инцидент преступлением или могила домашнего животного была раскопана лесными животными, закон в любом случае был нарушен.

Процесс захоронения животного, если было такое намерение, имеет определенный порядок действий. Общая прогулочная зона сообщества не должна становиться местом захоронения домашнего животного.

"Правила предусматривают, что домашних животных можно хоронить либо на зарегистрированных кладбищах животных, либо передавать для кремации в официальные крематории, а также закапывать или хоронить в том месте, где животное прожило свою жизнь. Если у вас есть территория частного дома, то вы имеете право похоронить его на этой территории. Хоронить просто там, где вздумается - в общественном месте, в каком-нибудь лесном массиве, конечно, запрещено", - сказали в полиции.

Если жители увидели в лесу, парке или более общественном месте труп животного, независимо от того, домашнее это животное или лесное, правильным решением будет обратиться в муниципалитет - он должен обеспечить вывоз трупа, сообщила передача.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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