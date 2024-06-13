Видео В рижском лесу нашли мертвую собаку. Возможно ее убили

Во время прогулки по лесу возле Болдерайского кладбища два грибника обнаружили яму с останками собаки. Животное могло быть убито, о чем свидетельствуют многочисленные травмы и улики, найденные неподалеку, сообщает программа Degpunktā.
Во время прогулки по лесу пара увидела яму с останками собаки, которая привлекла их внимание сильным запахом.
Однако общественное место для прогулок не должно служить кладбищем для животных, поскольку на тело могут наткнуться дети или другие животные.
Лес Клейсту - популярное место для прогулок жителей района. Об этом свидетельствуют протоптанные тропинки. Однако всего в нескольких десятках метров от главной дороги можно увидеть неприятное зрелище - мертвую собаку.
"Мы с мужем хотели прийти в лес за грибами, посмотреть, есть ли уже лисички. Вначале мы ехали на велосипедах по главной дороге, свернув туда, где стоит частный дом. Мы начали идти по холмам. Мы шли, шли и нашли вот это", - рассказала Кристина, которая нашла мертвую собаку.
Тело пара нашла в пятницу, 7 июня, в тот день на нем еще был виден мех, но уже через несколько дней от него остались только кости и одеяло, в которое было завернуто животное.
Людей встревожила разбросанная поблизости клейкая лента, что позволило предположить, что животное могло быть убито. Однако может случиться так, что это было заклеено одеяло, чтобы оно полностью закрывало собаку.
"Люди говорят по-разному. Одни говорят, что это место было раскопано животными и это просто захоронение, другие - что это человеческая жестокость. Я тоже так считаю. Там валяются липкие ленты, поводок. Сейчас это не так заметно, но в тот момент (когда мы нашли собаку) муж посмотрел и сказал, что живот был разрезан", - рассказала очевидица.
Хотя полиция все еще выясняет, был ли инцидент преступлением или могила домашнего животного была раскопана лесными животными, закон в любом случае был нарушен.
Процесс захоронения животного, если было такое намерение, имеет определенный порядок действий. Общая прогулочная зона сообщества не должна становиться местом захоронения домашнего животного.
"Правила предусматривают, что домашних животных можно хоронить либо на зарегистрированных кладбищах животных, либо передавать для кремации в официальные крематории, а также закапывать или хоронить в том месте, где животное прожило свою жизнь. Если у вас есть территория частного дома, то вы имеете право похоронить его на этой территории. Хоронить просто там, где вздумается - в общественном месте, в каком-нибудь лесном массиве, конечно, запрещено", - сказали в полиции.
Если жители увидели в лесу, парке или более общественном месте труп животного, независимо от того, домашнее это животное или лесное, правильным решением будет обратиться в муниципалитет - он должен обеспечить вывоз трупа, сообщила передача.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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