Как в Латвии легально похоронить своего домашнего питомца и сколько это стоит?

Представитель, старейшего в Латвии кладбища для животных Citi medību lauki в комментарии для TVNET+ отметил, "что в Латвии недостаточное количество кладбищ как людей, так и животных". В компании отметили, что видят небольшой рост числа обращений.

Похоронить своего любимца на кладбище обойдется от 15 до 210 евро. За 15 евро на кладбище Citi medību lauki можно похоронить небольшое домашнее животное (хомяка, морскую свинку) в общей могиле, а похороны собаки в общей могиле будут стоить уже от 50 до 80 евро.

Если же хозяин хочет захоронить своего любимца в отдельной могиле, то это обойдется от 210 евро, и дополнительно 24,20 евро в год, за аренду места.

При этом в Латвии существуют штрафы за незаконное захоронение животного.