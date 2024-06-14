Председателем правления "Нового Единства" избрана Силиня

На этом посту Силиня сменила бывшего премьер-министра, депутата Сейма Кришьяниса Кариньша.

В правление "Нового Единства" вошли также председатель правления "Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс, член правления "Единства", председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс и представитель партии "Кулдигскому краю", министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня, сообщила представитель "Нового Единства" Анна Удре.

В состав правления также вошли председатель правления партии "Тукумсу и Тукумсскому краю" Мартиньш Лиманскис, представитель партии "Валмиере и Видземе" Янис Скрастиньш и представитель Екабпилсской региональной партии Карлис Дейковскис.

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