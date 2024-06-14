Министр: Ни один пациент, не знающий латышского, не останется без помощи

Министр признал, что многие молодые медики не говорят на иностранном языке и сталкиваются с ситуациями, когда в медучреждениях не могут найти общий язык с пациентами. Опрос Ассоциации молодых врачей показал, что проблемы появляются уже во время экзамена, когда нужно работать с настоящим пациентом.

"В рамках закона, который уже утвержден в Сейме, прописано, что пациент может взять с собой человека, который поможет ему с переводом. Я сам врач-гастроэнтеролог. И как врач, конечно, я бы хотел общаться с пациентом один на один. Но юридически мы решили, что надо дать возможность пациенту брать с собой близкого ему человека - родственника, друга или соседа. Человеку, которому он доверяет", - сообщил Абу Мери.

Министр также признал, что в остром случае, к примеру, когда пациента доставляет в больницу служба неотложной помощи, времени на то, чтобы разобраться, на каких языках общается пациент, часто попросту нет. Тогда врачи делают свою работу и спасают пациента.