Министр: Ни один пациент, не знающий латышского, не останется без помощи

Любой работник медучреждения должен говорить на латышском. Другие языки - будь то русский, арабский или испанский - доктор знать не обязан, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Но пациент имеет право взять с собой близкого, который поможет ему общаться с медиками, передает его слова Rus.LSM.lv.
Министр признал, что многие молодые медики не говорят на иностранном языке и сталкиваются с ситуациями, когда в медучреждениях не могут найти общий язык с пациентами. Опрос Ассоциации молодых врачей показал, что проблемы появляются уже во время экзамена, когда нужно работать с настоящим пациентом.
"В рамках закона, который уже утвержден в Сейме, прописано, что пациент может взять с собой человека, который поможет ему с переводом. Я сам врач-гастроэнтеролог. И как врач, конечно, я бы хотел общаться с пациентом один на один. Но юридически мы решили, что надо дать возможность пациенту брать с собой близкого ему человека - родственника, друга или соседа. Человеку, которому он доверяет", - сообщил Абу Мери.
Министр также признал, что в остром случае, к примеру, когда пациента доставляет в больницу служба неотложной помощи, времени на то, чтобы разобраться, на каких языках общается пациент, часто попросту нет. Тогда врачи делают свою работу и спасают пациента.
"В соцсетях можно встретить фразы, что пожилые, не говорящие на латышском, или одинокие люди будут брошены. Это не так! Если человек одинок, когда его привезли в больницу, там есть персонал, который ищет способы, как помочь. Мы не откажем в помощи ни гражданину, ни негражданину, ни туристу. Мы должны помогать в острой ситуации, и больница должна это организовать", - подчеркнул глава минздрава.
Говоря о клиниках, возможным решением могло бы стать указание, какими языками владеет врач. И когда пациент обратится в регистратуру, будет проще сориентироваться, к какому именно специалисту его следует отправить.
"Я призываю, записываясь, сразу говорить: я одинок, у меня нет возможности взять с собой кого-то, кто помог бы мне переводить. Никто не говорит, что врач не имеет права говорить на конкретном языке, если он его знает и сам этого хочет. Если мне звонят и говорят, что есть пациент, который говорит только на арабском, я могу ему помочь. Не нужно поднимать вопрос на такой уровень, что вся медицина теперь будет только на латышском. При острой ситуации мы обязаны помочь любому человеку", - подчеркнул Абу Мери.
Как сообщалось, все меньше молодых врачей знают русский язык, что вызывает сложности в общении с пациентами, не знающими латышский. Чаще такие ситуации возникают с пожилыми людьми. Бывают ситуации, когда пациент не хочет общаться на латышском принципиально, признал член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Александр Дорогой.
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