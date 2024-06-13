Сейм принял поправки: пациенты должны сами обеспечить перевод, если не знают латышский

Лечащий врач может отложить предоставление информации пациенту только в том случае, если он обоснованно предполагает, что немедленное предоставление информации может создать существенную угрозу для жизни или здоровья пациента или других лиц, говорится в законе. Информация должна предоставляться в понятной пациенту форме, с разъяснением медицинских терминов и с учетом возраста, состояния здоровья, зрелости и опыта пациента, предусматривают принятые поправки.

Законом также усилена обязанность медицинского учреждения обеспечивать законному представителю несовершеннолетнего пациента или иному выбранному пациентом представителю постоянное присутствие или поддержку во время лечения, если оно не мешает лечению и этому не препятствуют обстоятельства.

Также определено, что медучреждение должно обеспечить физическое и психическое благополучие несовершеннолетнего пациента во время лечения, право на образование, творчество и проведение свободного времени в соответствии с возрастом, насколько это возможно. Ожидается, что медучреждение должно будет обеспечить право несовершеннолетнего пациента выражать мнение о медицинской помощи, высказывать предложения и жалобы.

Принятые поправки также закрепили в законе право пациента на лечение только в присутствии тех лиц, которые непосредственно участвуют в лечении. Также установлено, что больной имеет право пригласить другое лицо при условии, что оно не мешает лечению.

Бывают ситуации, когда пациенту необходима особая физическая и эмоциональная поддержка, например, когда он узнает о тяжелом или неизлечимом заболевании, отмечают авторы.

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