Американский производитель напитков The Coca-Cola Company, ушедший в 2022 году с российского рынка, вновь регистрирует свои торговые знаки в России. Как пишет в четверг, 13 июня, газета "Ведомости", в апреле компания подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Уточняется, что заявки касаются "безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и другой продукции", что соответствует 32-ому и 33-ему классу Международной классификации товаров.

Уход Coca-Cola с российского рынка

В марте 2022 года, вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. В июне того же года в компании сообщили, что перестают производить и продавать свои напитки в РФ.