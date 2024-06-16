Видео Почему в Кекавском крае чинят дорогу, которую отремонтировали менее года назад

Жители Титурги недоумевают, почему дорогу, уже отремонтированную осенью, снова восстанавливали. Сергей считает, что деньги лучше было бы вложить в реновацию двора многоквартирного дома.

Журналисты программы увидели, что двор, на который жалуются местные жители, усеян ямами.

Жители заметили, что ямы стали еще больше, когда год назад были демонтированы фонтаны возле двора. Дорога была заасфальтирована, но не отремонтирована, - говорит местная жительница Елена.

Представитель самоуправления Кекавского края, объяснил, что дорогу пришлось снова ремонтировать, потому что строитель небрежно выполнил работу. Правда, восстановили только половину дороги.

Повторный ремонт ничего не стоил Кекавской городской думе.

Однако муниципалитет не может залатать выбоины во дворе, потому что это частная территория и принадлежит нескольким собственникам.

В муниципалитете поясняют, что в настоящее время предпринимаются все необходимые действия, чтобы двор перешел под контроль думы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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