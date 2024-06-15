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Видео В России прогремел мощный взрыв. Загорелся газопровод

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/@albafella1/"X"

Местные чиновники заявили, что загорелся газопровод возле Саратовской области в России, сообщает украинское издание The Kyiv Independent.

"По предварительным данным, причиной стала непривычно сильная жара. Из-за этого снизилось давление и началось горение", - заверил губернатор Сахаровской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Газопровод отключен, на месте работают экстренные службы. О погибших или раненых не сообщается.

Бусаргин отметил, что инцидент произошел на окраине города Саратов, примерно в 470 километрах от украинско-российской границы.

Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах, в районе был виден огромный пожар.

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