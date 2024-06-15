Видео В России прогремел мощный взрыв. Загорелся газопровод

"По предварительным данным, причиной стала непривычно сильная жара. Из-за этого снизилось давление и началось горение", - заверил губернатор Сахаровской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

❗️A gigantic explosion engulfed a gas storage facility in the Russian city of Saratov



The flames rose to dozens of meters. The causes of the accident are unknown. pic.twitter.com/pNF5DMZWWe — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2024

Газопровод отключен, на месте работают экстренные службы. О погибших или раненых не сообщается.

Бусаргин отметил, что инцидент произошел на окраине города Саратов, примерно в 470 километрах от украинско-российской границы.

Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах, в районе был виден огромный пожар.

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