Антитеррористическое подразделение Omega впервые показало свои учения

Сообщается, что это первый случай, когда представителей телевидения допускают до учений.

В этот раз подразделение Omega отрабатывало процесс освобождения комнат. Журналист Латвийского телевидения тоже смог поучаствовать - его обязанность было стрелять специальными пулями и прикрываться щитом.

Замначальник Главного управления криминальной полиции Госполиции полковник Рейнис Знотиньш рассказал корреспонденту о том, кто может присоединиться к подразделению.

"Главное - состояние здоровья, чтобы человека можно было принять в полицию. А еще мотивация и желание. Главное быть патриотом своей страны. Вы должны хотеть работать на благо страны. А остальным навыкам мы научим. Никто не рождается сотрудником Omega, как никто не рождается космонавтом", - сказал Знотиньш.

"Члены Omega такие же люди, как и все. Они так же смотрят Праздник песни и прыгают через костер. Требования выполнимы. Затем уже обучение.