Антитеррористическое подразделение Omega впервые показало свои учения

Журналист Латвийского телевидения Давид Фрейденфелдс смог принять участие в тренировке антитеррористического подразделения Omega и рассказать подробности процесса. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Сообщается, что это первый случай, когда представителей телевидения допускают до учений.
В этот раз подразделение Omega отрабатывало процесс освобождения комнат. Журналист Латвийского телевидения тоже смог поучаствовать - его обязанность было стрелять специальными пулями и прикрываться щитом.
Замначальник Главного управления криминальной полиции Госполиции полковник Рейнис Знотиньш рассказал корреспонденту о том, кто может присоединиться к подразделению.
"Главное - состояние здоровья, чтобы человека можно было принять в полицию. А еще мотивация и желание. Главное быть патриотом своей страны. Вы должны хотеть работать на благо страны. А остальным навыкам мы научим. Никто не рождается сотрудником Omega, как никто не рождается космонавтом", - сказал Знотиньш.
"Члены Omega такие же люди, как и все. Они так же смотрят Праздник песни и прыгают через костер. Требования выполнимы. Затем уже обучение.
Женщины также могут присоединиться к отряду Omega. Некоторые из них уже сейчас выполняют задачи в подразделении. В отличие от других служб, здесь требования одинаковы для всех", - продолжил рассказ Рейнис Знотиньш.
Полковник поделился и подробностями учений и отметил, что это весьма непростая задача.
"Во время тренировок используется учебное оружие. Стреляют маленькими шариками, которые можно почувствовать при попадании. Учения проводятся в экипировке, что непросто. Например, вес щита превышает 17 килограммов. Остальное снаряжение тоже тяжелое - бронежилеты и каски", - открыл нюансы учебы Рейнис Знотиньш.
"Задание длилось 35 секунд, но я выдохся. Говорят, еще есть уникальная возможность быть укушенным собакой", - поделился своими впечатлениями корреспондент LTV.
Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение Государственной полиции Omega призывает отозваться тех, кто видит себя в смелой профессии и в будущем войдет в состав подразделения.
Костяк подразделения составляют высококвалифицированные специалисты с различным предыдущим профессиональным опытом. Им свойственны настойчивость, смелость и точность, их сила - в сплоченности и взаимном доверии в работе над общей миссией - безопасностью общества.
От претендентов бойцы подразделения ожидают целеустремленности, хорошей психологической устойчивости и физической подготовки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!