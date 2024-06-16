Документ также призывает к обмену всех военнопленных и возвращению вывезенных в Россию украинских детей.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон", - говорится в заявлении.

"Мы подтверждаем нашу приверженность (...) принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, в пределах их международно признанных границ", - сказано в документе.

80 стран и четыре международные организации, принимающие участие в саммите мира в Швейцарии, поддержали итоговое коммюнике конференции, сообщает "Медуза". Всего в саммите принимали участие 92 страны.

Украина, США, Великобритания, Турция, Грузия, Финляндия, Молдова, Польша, а также Европарламент, подписали итоговый документ.

Среди тех, кто не стал подписывать итоговый документ, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ.

Галерея: Президент Эдгар Ринкевич в саммите мира в Швейцарии

Киев приложил все усилия, чтобы обеспечить участие стран, имеющих хорошие отношения с Москвой. Однако убедить Китай принять участие в саммите не удалось.

Россию на саммит не пригласили.

На саммите рабочие группы также рассмотрели вопросы глобальной продовольственной безопасности и ядерной безопасности.

"Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна превращаться в оружие", - подчеркивается в декларации, добавляя, что доступ к портам Черного и Азовского морей имеет решающее значение для мирового снабжения продовольствием.

В документе также говорится, что Украина должна иметь "полный суверенный контроль" над Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками.

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