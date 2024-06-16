Во время мирных переговоров необходимо соблюдать территориальную целостность Украины, подчеркивается в итоговой декларации саммита мира, которая была принята в воскресенье, 16 июня.
Документ также призывает к обмену всех военнопленных и возвращению вывезенных в Россию украинских детей.
"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон", - говорится в заявлении.
"Мы подтверждаем нашу приверженность (...) принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, в пределах их международно признанных границ", - сказано в документе.
80 стран и четыре международные организации, принимающие участие в саммите мира в Швейцарии, поддержали итоговое коммюнике конференции, сообщает "Медуза". Всего в саммите принимали участие 92 страны.
Украина, США, Великобритания, Турция, Грузия, Финляндия, Молдова, Польша, а также Европарламент, подписали итоговый документ.
Среди тех, кто не стал подписывать итоговый документ, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ.
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Киев приложил все усилия, чтобы обеспечить участие стран, имеющих хорошие отношения с Москвой. Однако убедить Китай принять участие в саммите не удалось.
Россию на саммит не пригласили.
На саммите рабочие группы также рассмотрели вопросы глобальной продовольственной безопасности и ядерной безопасности.
"Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна превращаться в оружие", - подчеркивается в декларации, добавляя, что доступ к портам Черного и Азовского морей имеет решающее значение для мирового снабжения продовольствием.
В документе также говорится, что Украина должна иметь "полный суверенный контроль" над Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками.
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