Взятка в 400 евро и алкоголь: подозревают, что психиатр ставила ложные диагнозы для экзамена на ВНЖ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело по факту получения врачом незаконной выгоды в обмен на психиатрические диагнозы и указание их в медицинских документах.

В результате этих преступных действий двое пациентов получили заключения об освобождении от экзамена на знание государственного языка по состоянию здоровья, сообщили агентству LETA в KNAB.

Этим лицам заключение было необходимо для предоставления в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), для получения постоянного вида на жительство.

За совершение преступной деятельности медицинский работник получил в общей сложности 400 евро и бутылку алкоголя.

Изменен статус других лиц, первоначально принимавших участие в уголовном процессе, и они участвовали в следственных действиях в качестве свидетелей.

Прокуратура как инициатор процесса должна принять решение о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, который стартовал 13 июня 2023 года.

KNAB заявил, что в понимании Уголовного закона незаконными льготами могут быть не только деньги, но и другие материальные и нематериальные блага, в том числе поездки, наручные часы, ювелирные изделия и т. д.

Независимо от размера и цели незаконной выгоды юридические последствия несут как лицо, которое предлагает взятку, так и получатель незаконной выгоды. Самым суровым наказанием за подобные преступления может стать лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее KNAB предъявил обвинение одному человеку в совершении указанного уголовного преступления.

Еще трое фигурантов уголовного дела обвиняются в возможном предоставлении незаконных льгот, а один - в содействии получению незаконных льгот.

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