Российские дроны пересекали границу Латвии и других стран Балтии

Эксперт по безопасности Райнер Сакс (Эстония) считает, что "стену дронов" следует воспринимать не как краткосрочный проект, а как разработку новых возможностей на длительный срок.

"Я бы не сказал, что это плохая идея. Это очень хорошая идея, но я отношусь к ней скептически - за столом переговоров так много разных стран. Можем ли мы на самом деле идти и действовать рационально? Даже в случае с Rail Baltica это проблема, хотя есть более понятный стандарт. Как видно, три страны демонстрируют не самое лучшее сотрудничество в этой сфере", - сказал эксперт.

Латвия также осознает угрозу использования дронов ее восточными соседями. По данным пограничников, в 2022 году было обнаружено два дрона-нарушителя, столько же и в прошлом году.

Начальник Государственной пограничной охраны, Гунтис Пуятс в интервью программе De facto признал, что "беспилотные летательные аппараты могут быть использованы со стороны России, Беларуси для получения информации о местонахождении объектов латвийских ведомств. Такие риски достаточно высоки".

Пограничная охрана уже несколько лет активно работает над усилением борьбы с дронами. До сих пор пограничники могли сбивать дроны нарушителей из огнестрельного оружия. В этом году 15 структурных подразделений пограничной охраны были оснащены оборудованием, позволяющим обнаруживать появление беспилотных летательных аппаратов и брать их под свой контроль.