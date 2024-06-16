Российские дроны пересекали границу Латвии и других стран Балтии

Строительство забора на границе с Беларусью должно завершиться к середине этого года, а до конца года - на границе с Россией, за исключением болот, где срок продлен до октября следующего года. Латвийская пограничная служба имеет специальное оборудование для борьбы с дронами, однако наша восточная граница не полностью защищена от их полетов. Решением может стать так называемая "стена дронов" на границе шести стран с Россией и Беларусью. Однако, как сообщает программа De Facto, есть опасения по поводу практической реализации идеи.
Три года назад эстонским пограничникам удалось заснять момент, когда под Нарвой с российской стороны подлетел дрон и сбросил упаковку с наркотиками.
Беспилотные летательные аппараты неизвестных владельцев также были замечены вокруг объектов критической инфраструктуры в Эстонии.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что с их помощью Россия осуществляет шпионаж. В интервью De Facto министр заявил:
"Мы точно знаем, что Россия использует дроны для сбора разведданных, для получения информации о наших действиях и приготовлениях. Когда речь идет о гибридных атаках и ситуации с нашей национальной безопасностью, было бы наивно предполагать, что Россия откажется от использования дронов".
Однако имеющиеся у Эстонии технологические решения не позволяют заметить на границе все дроны.
Показательный пример: несколько лет назад был пойман дрон, перевозивший контрабандные сигареты, и выяснилось, что он совершил около 50 перелетов через границу, прежде чем оказался в руках пограничников.
Дроны могут перевозить не только контрабанду и наркотики, но также оружие или средства радиоэлектронного подавления. И даже если бы Эстония полностью защитила свою границу, нет никаких гарантий, что российские дроны не проникнут через другие соседние страны.
Эти соображения побудили эстонских пограничников выдвинуть идею строительства так называемой "стены дронов" - а именно создать специальное противодронное оборудование на границе ряда стран с Россией и Беларусью, которое позволило бы отразить все неизвестные устройства.
Вейко Коммусаар, заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии, рассказал программе, что против разных дронов следует использовать различные системы обнаружения, работающие на разной технологической основе.
"Если дрон использует радиочастоту, то следует использовать его обнаружение по радиочастоте. Если он ориентируется по GPS, необходимо использовать технологии, позволяющие его распознать. И, конечно же, акустические и видеосистемы, способные отображать все на экране. Это комплекс различных систем, который нам нужен сейчас. Но мы понимаем, что первый шаг - как можно скорее найти решение для тех летающих объектов, которые используют радиочастоту", - сказал он.
Соответственно, цены на различные приборы для беспилотников варьируются от 50 000 до полумиллиона евро за систему. По словам министра внутренних дел Эстонии, необходимо также иметь возможность засекать самолеты, которые только приближаются к границе, а это значит, что радары должны покрывать определенное расстояние и на территории России.
"Более сложная часть - это сбивание беспилотников. Это можно сделать с помощью лазерного оружия или более традиционных видов оружия. Один из методов, используемых на Украине, - "гнезда беспилотников", то есть беспилотник посылается, чтобы сбить другой обнаруженный беспилотник. Проблема здесь еще и в том, что если бы мы хотели сбить беспилотник, который только приближается к нашей границе, нам пришлось бы использовать наше оружие над чужой территорией", - говорит министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Эстонцы уже подсчитали стоимость создания системы борьбы с дронами в своей стране - на первом этапе она составит 12 миллионов, а в целом - 50 миллионов. Создание общей системы обороны займет не менее пяти лет. Эстония хочет внедрить такую систему, которая бы защищала и крупнейшие населенные пункты.
В конце мая министр внутренних дел Эстонии представил идею своим коллегам из других стран Балтии, а также Норвегии, Финляндии и Польши. В официальных заявлениях идея получила поддержку, но неофициально есть опасения по поводу плохо подготовленного проекта.
Ни один из министров внутренних дел стран-участниц не ответил на дистанционное интервью De facto.
Дмитрий Трофимов, государственный секретарь Министерства внутренних дел Латвии признал, что основной целью является создание системы на государственном уровне в сотрудничестве с Министерством обороны.
"Конечно, сотрудничество всего региона тоже [важно], потому что понятно - технические решения и платформы будут различаться. Поэтому, конечно, это обмен информацией о лучшем опыте и о возможности его применения, заимствования и внедрения в Латвии или наоборот, передачи кому-то другому", - сказал госсекретарь.
Парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка считает, что пока идея находится лишь на уровне инициативы, но "должны последовать практические действия".
В Эстонии надеются, что смогут создать международный совместный проект и подать заявку на финансирование Европейского Союза. Глава латвийской пограничной охраны не столь оптимистичен в этом вопросе.
Эксперт по безопасности Райнер Сакс (Эстония) считает, что "стену дронов" следует воспринимать не как краткосрочный проект, а как разработку новых возможностей на длительный срок.
"Я бы не сказал, что это плохая идея. Это очень хорошая идея, но я отношусь к ней скептически - за столом переговоров так много разных стран. Можем ли мы на самом деле идти и действовать рационально? Даже в случае с Rail Baltica это проблема, хотя есть более понятный стандарт. Как видно, три страны демонстрируют не самое лучшее сотрудничество в этой сфере", - сказал эксперт.
Латвия также осознает угрозу использования дронов ее восточными соседями. По данным пограничников, в 2022 году было обнаружено два дрона-нарушителя, столько же и в прошлом году.
Начальник Государственной пограничной охраны, Гунтис Пуятс в интервью программе De facto признал, что "беспилотные летательные аппараты могут быть использованы со стороны России, Беларуси для получения информации о местонахождении объектов латвийских ведомств. Такие риски достаточно высоки".
Пограничная охрана уже несколько лет активно работает над усилением борьбы с дронами. До сих пор пограничники могли сбивать дроны нарушителей из огнестрельного оружия. В этом году 15 структурных подразделений пограничной охраны были оснащены оборудованием, позволяющим обнаруживать появление беспилотных летательных аппаратов и брать их под свой контроль.
Для этого было использовано европейское финансирование - 1 672 341 евро. В этом году готовится закупка еще оборудования на общую сумму два миллиона евро. Пока нет оценок, во сколько Латвии обойдется "стена дронов".
Одной из важнейших задач для всех стран на данный момент является стремительное развитие технологий. Дроны способны летать как с радиоуправлением, так и без него, GPS-навигация также не является обязательным условием. Поэтому производителям приходится идти в ногу со временем.
Представитель компании Atlas Aerospace, подчеркнул:
"Не существует какого-то волшебного решения. Задача защиты от дронов достаточно масштабна и включает в себя несколько решений. Поэтому купить какое-то одно устройство и все - оно нам поможет - на данный момент это не тот случай".
Глава Пограничной охрана Латвии рассказал, что Россия предпринимала попытки взять под контроль латвийские дроны. Однако предыдущая программная работа и меры предосторожности не позволили этого сделать.
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