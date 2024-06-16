Последующие мирные саммиты

Он добавил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра" при условии, что Россия выведет свои войска со всей территории Украины.

Украинский лидер отметил также, что считает важным проводить дальнейшие саммиты мира на различных континентах: и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе, и в Азии.

Со своей стороны президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула, что ее страна будет готова выступить хозяйкой и последующих мирных конференций, если будет желание провести их. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис уточнил, что ближайшая из таких конференций может состояться еще до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь текущего года.

Условия Путина для завершения войны в Украине

Перед началом мирной конференции в Швейцарии, 14 июня, президент РФ Владимир Путин назвал условия, на которых Москва готова прекратить военные действия в Украине. По его словам, для начала мирных переговоров с Киевом должен состояться "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", - уточнил Путин.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация", по словам президента, также являются "принципиальной позицией" России. "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал Путин.

Другими условиями он назвал полное обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан Украины и отмену всех западных санкций.

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