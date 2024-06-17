Китай назвал "предрассудками и ложью" заявление саммита G7

На саммите G7 в Италии на прошлой неделе было много дискуссий по поводу напряженных торговых отношений с Пекином и, конечно же, войны в Украине. Обсуждалась также ситуация в Южно-Китайском море.

В заявлении, опубликованном по итогам саммита, говорится, что Китай отправляет России материалы двойного назначения, которые помогают Москве в войне против Украины.

Используя более резкие формулировки, чем на прошлогоднем саммите, заявление G7 также подвергло критике усилия Китая по милитаризации и запугиванию в Южно-Китайском море.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил сегодня, что Китай подвергся нападкам и клевете в заключительном заявлении саммита G7. Он "повторяет клише, не имеющие фактической, правовой или моральной основы", сказал чиновник.

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