На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник, 17 июня, три члена комиссии раскритиковали работу председателя ЦИК Кристине Саулите, обвинив ее в "неучастии" комиссии в процессе сбора голосов на выборах в Европарламент. Также у ЦИК не было возможности проверить результаты.
Видео ⟩ Три члена ЦИК воздержались от утверждения результатов выборов в ЕП. В чем обвиняют главу комитета?
Саулите отвергла обвинения и подчеркнула, что они "совершенно неуместны". Свою позицию изложили также соответствующие члены ЦИК и глава комиссии.
На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение утвердить результаты выборов в Европарламент: шесть членов проголосовали "за" и трое воздержались.
До этого в ходе дебатов по подготовленному решению, направленный "Прогрессивными" член ЦИК Алдис Аустерс на заседании комиссии заявил, что уровень формальности, с которым члены ЦИК были вовлечены в подведение итогов выборов, по его мнению, является противозаконным. Это не соответствовало требованию законодателя о том, что в работе ЦИК участвуют назначенные Сеймом представители политических партий, обеспечивая тем самым нейтральность процесса, отметил член ЦИК.
Аустерс заявил, что недопустимо "выдвигать решение" и просить одобрения, хотя члены ЦИК не ознакомились в содержащихся в нем "сложные расчеты".
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"Я сам участвовал на нескольких избирательных участках в качестве наблюдателя. Не все было правильно - были мелкие нарушения, провалы", - сказал Аустерс, отметив, что весь этот опыт нужно было обсудить шире, прежде чем ЦИК одобрит результаты.
Прежде чем решение было принято, Аустерс отметил, что у ЦИК еще есть месяц на принятие решения. Он предложил открыть и внимательно ознакомиться с решением, в котором собраны все протоколы избирательных комиссий. Как заявил член ЦИК, комитет не принимал решения по этим решениям, и "система была создана за спиной комиссии".
"Тот факт, что нам не разрешили присутствовать там в ночь выборов и наблюдать за тем, как собирались избирательные протоколы с избирательных участков, был, на мой взгляд, симптомом всей проблемы", - сказал Аустерс, критически оценивая централизацию стратегических решений в руках "администрации" ЦИК.
В своем выступлении Аустерс выразил недоверие к Саулите и подчеркнул, что продолжать работу по такой модели невозможно - Сейму придется проделать серьезную работу, чтобы не допустить подобных проблем в будущем.
Представитель партии "Латвия на первом месте" Ринголд Балодис заявил, что Аустерс очень точно сформулировал то, что думал и он.
Он заявил, что у Саулите нет понимания управления коллегиальным учреждением, поскольку членам ЦИК также должна быть предоставлена возможность проверить результаты. Члены комитета не являются машинами для голосования, подчеркнул Балодис.
Член ЦИК подчеркнул, что этот шаг не направлен на дестабилизацию ситуации, поскольку есть достаточно времени для ее переоценки.
Член ЦИК от партии "Стабильности!" Ина Свилане подчеркнула, что она определенно согласна с Аустерсом и Балодисом относительно вышеупомянутых фактов и обстоятельств. Глядя на принципы открытости, Свилане была удивлена тем, "насколько вульгарным" был процесс сбора результатов выборов, к которому не допускались члены Центральной избирательной комиссии.
Глава Центризбиркома Саулите в своем ответе попросила коллег указать по существу, есть ли какие-то конкретные вопросы, связанные с принятием решений, в которых комиссия не участвовала. "ЦИК участвовал абсолютно во всех решениях", - подчеркнула Саулите.
Говоря о вопросах подсчета и подведения итогов, Саулите подчеркнула, что чуть больше года назад члены ЦИК вошли в учреждение, "у которого не было абсолютно ничего" - ни системы управления выборами, ни онлайн-регистра избирателей.
"Мы построили это учреждение полностью с нуля, с новыми сотрудниками, с новой структурой, с новыми регламентами, которых вообще не существовало [до этого]", - подчеркнула председатель ЦИК.
Обвинения в неучастии членов ЦИК "совершенно неуместны", подчеркнула Саулите. Она также обратила внимание на то, что все механизмы на выборах в ЕП были утверждены всеми членами ЦИК.
Саулите отметила, что некоторые члены ЦИК хотели посмотреть, как подсчитываются голоса. Неоднократно указывалось, что подсчет голосов происходит только на избирательных участках, где за этим можно было следить, и что в помещении Центральной избирательной комиссии голоса никто не подсчитывает.
Ни Саулите, ни какой-либо другой член ЦИК не обобщал результаты, потому что это делает система, подчеркнула глава ЦИК, добавив, что утверждение о том, что кому-то в чем-то было отказано, не соответствует действительности.
Саулите также подчеркнула, что члены ЦИК знали, что система, используемая ЦИК, признана безопасной учреждением по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.
В ответ на заявление представителя "Стабильности!" Свилане о том, что в Латвии используется та же система, что и на выборах в Европарламент других стран, глава Центризбиркома пояснила, что это не так, и пригласила коллег ознакомиться с общедоступной информацией.
Представитель Верховного суда в ЦИК, сенатор Верховного суда, судья Марика Сенкане призвала провести голосование для подтверждения результатов выборов ЕП. Член ЦИК отметила, что пока на заседании прозвучали лишь некоторые субъективные сомнения и информация о мелких неточностях.
Судья пояснила, что для того, чтобы ЦИК принял решение не подтверждать результаты, ей придется точно определить, что именно произошло незаконно и как это повлияло на результаты выборов. Также любые сомнения должны быть обоснованы, а если такого обоснования нет, нужно дать процессу "идти своим чередом", подчеркнула член ЦИК.
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