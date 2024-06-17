Видео Три члена ЦИК воздержались от утверждения результатов выборов в ЕП. В чем обвиняют главу комитета?

Прежде чем решение было принято, Аустерс отметил, что у ЦИК еще есть месяц на принятие решения. Он предложил открыть и внимательно ознакомиться с решением, в котором собраны все протоколы избирательных комиссий. Как заявил член ЦИК, комитет не принимал решения по этим решениям, и "система была создана за спиной комиссии".

"Тот факт, что нам не разрешили присутствовать там в ночь выборов и наблюдать за тем, как собирались избирательные протоколы с избирательных участков, был, на мой взгляд, симптомом всей проблемы", - сказал Аустерс, критически оценивая централизацию стратегических решений в руках "администрации" ЦИК.

В своем выступлении Аустерс выразил недоверие к Саулите и подчеркнул, что продолжать работу по такой модели невозможно - Сейму придется проделать серьезную работу, чтобы не допустить подобных проблем в будущем.

Представитель партии "Латвия на первом месте" Ринголд Балодис заявил, что Аустерс очень точно сформулировал то, что думал и он.

Он заявил, что у Саулите нет понимания управления коллегиальным учреждением, поскольку членам ЦИК также должна быть предоставлена ​​возможность проверить результаты. Члены комитета не являются машинами для голосования, подчеркнул Балодис.

Член ЦИК подчеркнул, что этот шаг не направлен на дестабилизацию ситуации, поскольку есть достаточно времени для ее переоценки.