"Я боюсь не успеть". 10 вопросов рэперу Gustavo

Сегодня, 19 июня, свой 46-й день рождения отмечает латвийский рэп-исполнитель и продюсер Gustavo.
RUS TVNET попросил Gustavo закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В свой день рождения я... возьму выходной и проведу его в очень спокойной обстановке в узком кругу близких мне людей.
2. Для меня главное музыкальное открытие 2024 года - это... пока ещё до меня не дошло, поэтому предполагаю, что оно ещё на подходе. Так что остаётся себя радовать своим открытием 2023 года - JPEGMAFIA.
3. Самое первое воспоминание из детства... мне было примерно полтора года. Меня в коляске вывезли во двор нашего дома в Пурвциемсе, и я увидел другого ребёнка, который катается на самокате. В тот момент я почувствовал, что хочу себе такой же.
4. В последний раз я громко смеялся, когда... пару дней назад дурачились вдвоём с моей девушкой, Майрой.
5. Город, в который я влюбился с первого взгляда... Нью-Йорк. Но бывает, что моя тяга к нему резко ослабевает.
6. Моими кумирами в детстве были... в возрасте 12 лет это были Майкл Джексон, Guns N’ Roses, Metallica.
7. Жителям Латвии не хватает... умения принимать новизну и долгосрочного видения.
8. В школе я не любил… проводить так много времени, из-за чего очень часто прогуливал уроки.
9. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... сконцентрируйся на своих нуждах, планируй в рамках следующих лет десяти, учись, учись, учись.
10. Я боюсь... не успеть.
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