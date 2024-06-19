"Я боюсь не успеть". 10 вопросов рэперу Gustavo

RUS TVNET попросил Gustavo закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В свой день рождения я... возьму выходной и проведу его в очень спокойной обстановке в узком кругу близких мне людей.

2. Для меня главное музыкальное открытие 2024 года - это... пока ещё до меня не дошло, поэтому предполагаю, что оно ещё на подходе. Так что остаётся себя радовать своим открытием 2023 года - JPEGMAFIA.

3. Самое первое воспоминание из детства... мне было примерно полтора года. Меня в коляске вывезли во двор нашего дома в Пурвциемсе, и я увидел другого ребёнка, который катается на самокате. В тот момент я почувствовал, что хочу себе такой же.

4. В последний раз я громко смеялся, когда... пару дней назад дурачились вдвоём с моей девушкой, Майрой.

5. Город, в который я влюбился с первого взгляда... Нью-Йорк. Но бывает, что моя тяга к нему резко ослабевает.

6. Моими кумирами в детстве были... в возрасте 12 лет это были Майкл Джексон, Guns N’ Roses, Metallica.

7. Жителям Латвии не хватает... умения принимать новизну и долгосрочного видения.

8. В школе я не любил… проводить так много времени, из-за чего очень часто прогуливал уроки.

9. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... сконцентрируйся на своих нуждах, планируй в рамках следующих лет десяти, учись, учись, учись.

10. Я боюсь... не успеть.

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