Фото ВСУ показали, насколько живуч канадский бронеавтомобиль Senator

Некоторое время назад Senator MRAP производства компании Roshel наткнулся на 8-килограммовую противотанковую мину. Несмотря на мощный взрыв, все украинские военные, находившиеся в машине, остались живы и здоровы.

Этот инцидент является первым задокументированным случаем, когда серийная бронемашина успешно выдержала такой взрыв.

Senator MRAP построен на платформе тяжелого грузовика Ford F-550, что делает эту машину хорошим выбором для боевых групп благодаря простоте обслуживания и ремонта.

Большой клиренс, полный привод и турбодизельный двигатель объемом 6,7 л обеспечивают эффективность автомобиля на различных почвах.

Фото: defence-blog.com

Ключевой особенностью Senator MRAP является V-образная конструкция корпуса, которая повышает живучесть при взрывах, особенно при использовании мин и самодельных взрывных устройств.

Форма корпуса отводит силу взрыва от кабины автомобиля, сводя к минимуму воздействие и риск серьезных травм или гибели людей. V-образный корпус помогает поглощать и рассеивать энергию взрывчатого вещества, еще больше повышая взрывостойкость автомобиля.

Компания Roshel поставила в Украину более 1000 автомобилей Senator.

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