Декларация чиновника: чем владеет кандидат на пост министра культуры Лаце

Кандидат на пост министра культуры, парламентский секретарь Минкультуры Агнесе Лаце в прошлом году задекларировала доход в размере 19 230 евро, согласно декларации чиновника за 2023 год.
В декларации указано, что помимо работы в Минкультуры она была членом правления Фонда интеграции общества, а также членом ряда неправительственных организаций - центра общественной политики Providus, ассоциации Gribu palīdzēt bēgļiem и ассоциации Ar pasaules pieredzi Latvijā.
Лаце пользуется квартирой в Риге, при этом у нее есть автомобиль Audi Q4 E-tron 2021 года выпуска.
В прошлом году она получила 18 255 евро зарплаты от Министерства финансов, 80 центов в виде процентов от AS Swedbank и 75 евро в виде пособий от Государственного агентства социального страхования.
В качестве прочих доходов Лаце указала 900 евро от представительства иностранной организации Fridriha Ēberta Fonds в Латвии.
Ранее сообщалось, что Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.
Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики Providus. Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.
Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.
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