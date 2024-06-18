Декларация чиновника: чем владеет кандидат на пост министра культуры Лаце

В декларации указано, что помимо работы в Минкультуры она была членом правления Фонда интеграции общества, а также членом ряда неправительственных организаций - центра общественной политики Providus, ассоциации Gribu palīdzēt bēgļiem и ассоциации Ar pasaules pieredzi Latvijā.

Лаце пользуется квартирой в Риге, при этом у нее есть автомобиль Audi Q4 E-tron 2021 года выпуска.

В прошлом году она получила 18 255 евро зарплаты от Министерства финансов, 80 центов в виде процентов от AS Swedbank и 75 евро в виде пособий от Государственного агентства социального страхования.

В качестве прочих доходов Лаце указала 900 евро от представительства иностранной организации Fridriha Ēberta Fonds в Латвии.

Ранее сообщалось, что Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.

Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики Providus. Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.

Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.

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