На должность министра культуры выдвинута Агнесе Лаце

После ухода министра культуры Агнесе Логиной с должности, "Прогрессивные" выдвинули на пост министра нынешнего парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце.
"Во время, когда идет важная работа над бюджетом 2025 года, особенно важно обеспечить непрерывность работы в Министерстве культуры, которое мы курируем. Агнесе Лаце зарекомендовала себя как профессионал, который ставит четкие цели и знает, как их достичь. Мы верим, что это станет преимуществом для всей сферы культуры", - подчеркнул глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.
Агнесе Лаце получила степень магистра политологии в Латвийском университете, а также степень магистра социологии со специализацией в области миграционных исследований в университетах Деусто и Оснабрюк в Амстердаме.
После получения степени магистра социологии работала в аналитическом центре PROVIDUS, Фонде интеграции общества (SIF), а также в международных организациях и координировала прием беженцев из Украины в Латвии. С сентября 2023 года является парламентским секретарем Министерства культуры.
Как уже сообщалось, министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") по личным причинам подала в отставку, и с сегодняшнего дня прекратит исполнять обязанности, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.
Покидая пост, Логина отметила, что в сфере культуры начаты важные реформы, и для нее было большой честью и ответственностью служить стране и ее гражданам.
"В это время были и трудные моменты, и успехи, и я горжусь тем, что сделано и о чем заявлено. По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры", - заявила Логина.
Логина занимала должность министра культуры с 15 сентября 2023 года. За это время Минкультуры разработало основные принципы медиаполитики и начало процесс объединения общественных СМИ. Выделена дополнительная финансовая поддержка программам культурного образования для детей и молодежи, на оплату труда артистов и коллективов, на укрепление потенциала общественных СМИ и развитие регионального контента. Также в это время утверждены проекты реконструкции важных культурных объектов, начата работа по улучшению управления обществами капитала в сфере культуры.
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