На должность министра культуры выдвинута Агнесе Лаце

"Во время, когда идет важная работа над бюджетом 2025 года, особенно важно обеспечить непрерывность работы в Министерстве культуры, которое мы курируем. Агнесе Лаце зарекомендовала себя как профессионал, который ставит четкие цели и знает, как их достичь. Мы верим, что это станет преимуществом для всей сферы культуры", - подчеркнул глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Агнесе Лаце получила степень магистра политологии в Латвийском университете, а также степень магистра социологии со специализацией в области миграционных исследований в университетах Деусто и Оснабрюк в Амстердаме.

После получения степени магистра социологии работала в аналитическом центре PROVIDUS, Фонде интеграции общества (SIF), а также в международных организациях и координировала прием беженцев из Украины в Латвии. С сентября 2023 года является парламентским секретарем Министерства культуры.

Как уже сообщалось, министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") по личным причинам подала в отставку, и с сегодняшнего дня прекратит исполнять обязанности, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.