Видео В Риге полиция штрафует жителей дома за парковку машин в своем дворе

Жители дома привыкли оставлять свои машины на двух асфальтированных площадках, которые когда-то были детскими площадками, но уже несколько лет местные жители используют их как парковку. В последний месяц полиция активизировалась и начала наказывать владельцев оставленных там автомобилей.

Чтобы заехать на эти площадки, нужно пересечь пешеходный тротуар, который, по словам жителей, является старой и изношенной инфраструктурой.

Они считают, что необходимо найти решение, поскольку штрафы кажутся нелогичными и сильно бьют по карману. Некоторых жителей дома штрафовали уже не раз.

Жителей также возмущает тот факт, что полицейские, с которыми они встречались, по-разному относятся к тому, можно ли оставлять машины на этих площадках.

Муниципальная полиция объясняет, что проблема парковки во дворах многоквартирных домов существует давно - в случае правонарушения налагается штраф.

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Юрис Инкинс пояснил, что 28 мая этого года были приняты поправки к Закону о дорожном движении, в соответствии с которыми изменилась ответственность за парковку на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, что распространяется и на эту ситуацию.

Раньше нужно было установить факт въезда, то теперь полиция имеет право наказать, если увидит автомобиль уже припаркованный на площадке. Полиция отмечает, что реагирует на жалобы жителей и не собирается специально наказывать водителей.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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