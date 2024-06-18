Под Саласпилсом разбились четыре автомобиля. Один человек погиб, несколько пострадали

Место аварии можно объехать по Рижской объездной дороге (А4), Даугавпилсскому шоссе (А6) и шоссе Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (Р10) через Икшкиле.

‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Ulbroka–Ogre (P5, 11,7. km). Satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa Rīgas apvedceļu (A4), Daugauvpils

šoseju (A6) un a/c Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) caur Ikšķili. pic.twitter.com/LSOk5gBmmV — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 18, 2024

Sadursme, собирающее информацию очевидцев, в социальной сети Instagram указывает, что в ДТП попали несколько автомобилей.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сегодня, 18 июня, в 12:31 в Государственную полицию поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на автостраде Рига - Тинужи (P5), в котором столкнулись четыре автомобиля, в том числе служебный автомобиль Государственной полиции.

Авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей хотел обогнать большую колонну машин, но в результате произошло лобовое столкновение. На данный момент сообщается о пяти пострадавших, один из которых погиб.

Движение закрыто от автострады А4 до кольцевой развязки на Тинужи.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В сфере дорожного движения вынесено 422 постановления об административных правонарушениях, в том числе 181 в связи с превышением скорости и одно по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и четыре уголовных, еще один уголовный процесс начат против водителя, управлявшего транспортным средством под действием наркотических веществ.

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