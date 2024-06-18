До Латвии дошло всемирно известное шоу талантов - ищут участников!

Подать заявку на участие в шоу приглашают всех, кто знает, что умеет то, что не умеет никто другой, и готов показать это всей Латвии. Талант не знает границ - приглашаются участники, которые умеют музицировать, танцевать, жонглировать, удивлять публику карточными фокусами или иллюзиями, а может быть, являются "заклинателями" змей - показать свой уникальный талант другим могут все желающие.

Выступление участников шоу будут оценивать как члены жюри, так и зрители в зале, поддерживая участников овациями. Лучшие участники, прошедшие отборочные туры, поборются за победу в шоу в прямом эфире.

До сих пор шоу уже проходило более чем в 70 странах и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое успешное реалити-шоу всех времен. "Не упустите уникальную возможность показать всем, что вы умеете, подняв свою карьеру на новую высоту, а также став первым победителем этого шоу в Латвии", - призывают создатели.

​Участникам предлагают заполнить анкету на сайте TV3.

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